'Quem Ama Cuida': Joel conhece Adriana e clima de atração surge

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Em cenas desta terça (21), chef se encanta pela fisioterapeuta em restaurante. Apesar da investida, mocinha resiste por conta de dilemas.

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Em cenas previstas para irem ao ar a partir de amanhã, dia 21, em ‘Quem Ama Cuida’, Adriana (Letícia Colin), Nancy (Jeniffer Nascimento) e Lyris (Pri Helena) se encontram no restaurante mineiro e Lyris compartilha informações importantes obtidas em uma conversa com Ulisses (Alexandre Borges), após pedido de Adriana.

Ela conta que o irmão de Arthur falou sobre a história da família Brandão e demonstrou ressentimento em relação à amiga, alegando que ela teria motivos para prejudicar o empresário.

Revoltada com os comentários, Adriana critica Ulisses e Pilar (Isabel Teixeira), mas agradece à Lyris pelas pistas que podem ajudá-la em sua busca por respostas.

A conversa é interrompida quando Nancy muda de assunto para apresentar Joel (Ricardo Teodoro) às amigas.

Chef do restaurante, ele recebe os elogios de Lyris e Adriana pela comida e aproveita a oportunidade para finalmente conhecer a fisioterapeuta, já que ouviu muito sobre ela por meio de Nancy.

Nesse primeiro encontro, Adriana e Joel conversam sobre o restaurante e ele demonstra um interesse especial por ela. Gentil e atencioso, ele a convida para voltar ao restaurante junto de sua família, e deixa claro que terá prazer em recebê-los novamente.

Assim que Joel se afasta, Nancy e Lyris comentam a evidente atração do chef pela amiga. Adriana, porém, minimiza a situação e insiste que Joel foi apenas educado.

Ainda marcada pelos acontecimentos recentes de sua vida, ela afirma não ter espaço nem interesse para um envolvimento amoroso naquele momento, enquanto as amigas percebem que sua resistência está ligada às dificuldades que enfrenta.