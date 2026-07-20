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'Coração Acelerado': Xavier ameaça entregar Zilá e acaba alvo de ataque misterioso

Após ameaçar Zilá e exigir dinheiro para sumir, chantagista é alvo de atirador misterioso no momento em que ia contar a verdade a Leandro.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 20/07/2026 às 22:43
Coração Acelerado: Xavier leva tiro antes de revelar segredo
Coração Acelerado: Xavier leva tiro antes de revelar segredo - Reprodução//TV Globo

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Leandro (David Junior) reencontra Xavier (Andre Deca), o homem que assumiu a culpa pelo desfalque que destruiu a vida de sua mãe, Soraia, e o pressiona em busca da verdade.

Em cenas previstas para irem ao ar nesta semana, em 'Coração Acelerado', Leandro revela para Xavier que investigou seus passos para tentar entender como ele teria conseguido executar sozinho um esquema daquela proporção no Grupo Amaral e que sua ex-mulher contou uma versão diferente da história. Segundo ela, o desfalque teria sido encomendado por um “peixe graúdo” dentro do Grupo.

Leandro investiga o caso junto com Seu Alaor (Marcos Caruso). Pressionado pelos dois, Xavier decide procurar Zilá (Leandra Leal) e deixa claro que poderá entregar o nome dela caso a pressão continue aumentando. Ele passa a exigir uma outra quantia de dinheiro para desaparecer novamente.

Em conversa com Ronei (Thomas Aquino), Zilá relembra de que foi Jean Carlos (Ricardo Pereira) quem apresentou Xavier e propôs usá-lo para afastar Soraia, que havia descoberto informações comprometedoras.

O empresário decide intervir e marca um encontro com Xavier, intimidando-o para que desapareça de vez.

Xavier percebe que sua vida corre perigo e toma a decisão de deixar Bom Retorno. Ele procura Leandro para finalmente revelar quem mandou executar o desfalque e incriminou sua mãe.

Quando está prestes a revelar o nome do verdadeiro responsável, um atirador escondido surge e dispara contra Xavier, diante de Leandro.

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