'Quem Ama Cuida': Adriana inicia vingança contra Ademir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Infiltrada na limpeza, a jovem surpreende o vilão aos beijos com Suely e decide usar a funcionária para conseguir provas contra ele.

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Em cenas previstas para irem ao ar a partir desta segunda-feira, dia 20, em ‘Quem Ama Cuida’, ao investigar o passado de Ademir (Dan Stulbach), Adriana (Letícia Colin) faz uma descoberta decisiva para os seus planos de vingança.

Ela consegue um trabalho na área de limpeza da Associação de Advogados onde ele atua e passa a observar Ademir. É nesse contexto que a fisioterapeuta o surpreende em clima íntimo com a secretária Suely (Julia Stockler).

Escondida do lado de fora da sala, Adriana vê o momento em que os dois se beijam e percebe que o advogado mantém um relacionamento extraconjugal.

Chocada com a revelação, tenta registrar a cena para usar como prova, mas perde a oportunidade quando precisa se esconder para não ser descoberta.

No entanto, ela segue convicta de que Ademir não é o homem íntegro que aparenta ser publicamente e, determinada a ir mais fundo, passa a enxergar na secretária uma possível fonte de informações sobre os segredos do advogado.