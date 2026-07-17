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'Quem Ama Cuida': Adriana inicia vingança contra Ademir

Infiltrada na limpeza, a jovem surpreende o vilão aos beijos com Suely e decide usar a funcionária para conseguir provas contra ele.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 17/07/2026 às 18:12
Adriana inicia vingança contra Ademir em 'Quem Ama Cuida'
Adriana inicia vingança contra Ademir em 'Quem Ama Cuida' - Reprodução/TV Globo

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Em cenas previstas para irem ao ar a partir desta segunda-feira, dia 20, em ‘Quem Ama Cuida’, ao investigar o passado de Ademir (Dan Stulbach), Adriana (Letícia Colin) faz uma descoberta decisiva para os seus planos de vingança.

Ela consegue um trabalho na área de limpeza da Associação de Advogados onde ele atua e passa a observar Ademir. É nesse contexto que a fisioterapeuta o surpreende em clima íntimo com a secretária Suely (Julia Stockler).

Escondida do lado de fora da sala, Adriana vê o momento em que os dois se beijam e percebe que o advogado mantém um relacionamento extraconjugal.

Chocada com a revelação, tenta registrar a cena para usar como prova, mas perde a oportunidade quando precisa se esconder para não ser descoberta.

No entanto, ela segue convicta de que Ademir não é o homem íntegro que aparenta ser publicamente e, determinada a ir mais fundo, passa a enxergar na secretária uma possível fonte de informações sobre os segredos do advogado.

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