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Resumo de 'Quem Ama Cuida': o que acontece nos capítulos da semana 20 a 25 de julho de 2026

No resumo de 20 a 25 de julho, Adriana celebra a queda do vilão, Carmita sofre golpe financeiro e Pedro flagra Tiago se declarando para Bruna.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 16/07/2026 às 21:28
Logo da novela "Quem Ama Cuida"
Logo da novela "Quem Ama Cuida" - Reprodução/Globo

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Os bastidores do mundo corporativo e os segredos de família estão prestes a explodir na semana de 20 a 25 de julho de 2026 em "Quem Ama Cuida".

Com a vingança de Adriana contra Ademir ganhando aliados de peso e uma guerra declarada pelo controle da joalheria, os capítulos de 54 a 59 prometem muita tensão.

Acompanhe o resumo completo da semana:

Capítulo 54 (Segunda-feira, 20/07)

  • Obstinação: Elisa tenta abrir os olhos de Adriana, mas não consegue fazê-la desistir de sua sede de vingança.
  • Segredo financeiro: Andréa desabafa com Joel e confessa que não pode revelar a Rafael que está sem dinheiro, temendo ser rejeitada por ele.
  • Golpe de estado corporativo: Pilar revela a Ingrid e Ulisses o plano de destituir Tiago para colocar a filha na presidência da joalheria.
  • Plano arriscado: Mau Mau se preocupa ao saber que Adriana planeja se infiltrar na associação de advogados usando um nome falso.
  • Susto na saúde: Bruna passa muito mal e desmaia de repente. Enquanto isso, Adriana flagra Ademir em clima de intimidade com a secretária Suely.

Capítulo 55 (Terça-feira, 21/07)

  • A aliada perfeita: Após flagrar a traição de Ademir com Suely, Adriana vê o empresário demitir a secretária. Sem perder tempo, Adriana se aproxima de Suely para oferecer apoio.
  • Golpe em Carmita: Edson usa seu poder de persuasão e convence Carmita a contrair um empréstimo bancário para ele.
  • Guerra pelo poder: Gilda alerta Tiago de que sua própria família está se articulando para tirá-lo do cargo de presidente. Silvana corre para o escritório de Pedro para organizar a defesa do aliado.
  • A hora da verdade: Disposta a desmascarar o ex-chefe, Suely procura Adriana para contar tudo o que sabe sobre Ademir.

Capítulo 56 (Quarta-feira, 22/07)

  • Farsa descoberta: Suely abre o jogo com Adriana sobre os podres de Ademir. Porém, a farsa da mocinha dura pouco: Mirtes revela a Suely que a suposta "Ivone" na verdade se chama Adriana.
  • Contra a parede: Furiosa por ter sido enganada, Suely confronta Adriana e exige saber por que ela usou uma identidade falsa e a indicou para Pedro como advogado.
  • Denúncia formal: Sem saber do parentesco de Pedro com o vilão, Suely procura o escritório dele para denunciar Ademir por assédio.
  • Segredo guardado: Bruna se recusa terminantemente a contar para Carmita que está doente, gerando um forte desacordo com Pedro.

Capítulo 57 (Quinta-feira, 23/07)

  • Aliança selada: Adriana abre o coração e revela a Suely todas as injustiças que sofreu nas mãos de Ademir. Convencida, Suely decide seguir em frente com Pedro para denunciar o ex-chefe.
  • Ameaça tripla: Tiago não aceita a rasteira e ameaça diretamente Ulisses, Pilar e Ingrid.
  • Caiu no golpe: Fábia alerta Carmita de que ela foi vítima de um estelionatário e sugere que ela chame a polícia.
  • Flagra na delegacia: Pedro e Suely chegam à delegacia para registrar a queixa contra Ademir, sob o olhar atento e vitorioso de Adriana e Mau Mau, que observam tudo de longe.

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Capítulo 58 (Sexta-feira, 24/07)

  • Vitória de Adriana: Adriana vibra ao receber a confirmação de que Ademir será oficialmente notificado pela polícia.
  • Mudança de comando: O Conselho vota e Ingrid assume a presidência da joalheria. Revoltado, Tiago se recusa a colaborar com a transição de gestão.
  • O prejuízo de Carmita: Carmita e Fábia descobrem que Edson fugiu do hotel sem pagar a conta e sumiu com o dinheiro do empréstimo.
  • Declaração perigosa: Completamente embriagado, Tiago invade a casa de Bruna e implora para que ela se separe de Pedro para ficar com ele. O problema? Pedro escuta toda a conversa.

Capítulo 59 (Sábado, 25/07)

  • Tensão pós-bebedeira: Após o vexame, Tiago acaba dormindo no sofá de Bruna e Pedro. No dia seguinte, Silvana aparece para resgatá-lo de lá.
  • Ameaça na caixa de entrada: Ademir recebe um e-mail anônimo com ameaças graves, deixando Dora desesperada. Mais tarde, Suely confessa a Adriana que foi ela quem enviou a mensagem para transformar a vida do vilão em um inferno.
  • Desespero e ambição: Totalmente falida após o golpe de Edson, Carmita se desespera e começa a cobiçar o valioso anel de Pilar para tentar se salvar.
  • Fique de olho: A denúncia de assédio promete abalar as estruturas da família de Ademir, enquanto a queda de Tiago na joalheria dará início a uma guerra corporativa sem precedentes!

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