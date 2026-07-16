Resumo de 'Quem Ama Cuida': o que acontece nos capítulos da semana 20 a 25 de julho de 2026

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No resumo de 20 a 25 de julho, Adriana celebra a queda do vilão, Carmita sofre golpe financeiro e Pedro flagra Tiago se declarando para Bruna.

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Os bastidores do mundo corporativo e os segredos de família estão prestes a explodir na semana de 20 a 25 de julho de 2026 em "Quem Ama Cuida".

Com a vingança de Adriana contra Ademir ganhando aliados de peso e uma guerra declarada pelo controle da joalheria, os capítulos de 54 a 59 prometem muita tensão.

Acompanhe o resumo completo da semana:

Capítulo 54 (Segunda-feira, 20/07)



Obstinação: Elisa tenta abrir os olhos de Adriana, mas não consegue fazê-la desistir de sua sede de vingança.

Elisa tenta abrir os olhos de Adriana, mas não consegue fazê-la desistir de sua sede de vingança. Segredo financeiro: Andréa desabafa com Joel e confessa que não pode revelar a Rafael que está sem dinheiro, temendo ser rejeitada por ele.

Andréa desabafa com Joel e confessa que não pode revelar a Rafael que está sem dinheiro, temendo ser rejeitada por ele. Golpe de estado corporativo: Pilar revela a Ingrid e Ulisses o plano de destituir Tiago para colocar a filha na presidência da joalheria.

Pilar revela a Ingrid e Ulisses o plano de destituir Tiago para colocar a filha na presidência da joalheria. Plano arriscado: Mau Mau se preocupa ao saber que Adriana planeja se infiltrar na associação de advogados usando um nome falso.

Mau Mau se preocupa ao saber que Adriana planeja se infiltrar na associação de advogados usando um nome falso. Susto na saúde: Bruna passa muito mal e desmaia de repente. Enquanto isso, Adriana flagra Ademir em clima de intimidade com a secretária Suely.

Capítulo 55 (Terça-feira, 21/07)



A aliada perfeita: Após flagrar a traição de Ademir com Suely, Adriana vê o empresário demitir a secretária. Sem perder tempo, Adriana se aproxima de Suely para oferecer apoio.

Após flagrar a traição de Ademir com Suely, Adriana vê o empresário demitir a secretária. Sem perder tempo, Adriana se aproxima de Suely para oferecer apoio. Golpe em Carmita: Edson usa seu poder de persuasão e convence Carmita a contrair um empréstimo bancário para ele.

Edson usa seu poder de persuasão e convence Carmita a contrair um empréstimo bancário para ele. Guerra pelo poder: Gilda alerta Tiago de que sua própria família está se articulando para tirá-lo do cargo de presidente. Silvana corre para o escritório de Pedro para organizar a defesa do aliado.

Gilda alerta Tiago de que sua própria família está se articulando para tirá-lo do cargo de presidente. Silvana corre para o escritório de Pedro para organizar a defesa do aliado. A hora da verdade: Disposta a desmascarar o ex-chefe, Suely procura Adriana para contar tudo o que sabe sobre Ademir.

Capítulo 56 (Quarta-feira, 22/07)



Farsa descoberta: Suely abre o jogo com Adriana sobre os podres de Ademir. Porém, a farsa da mocinha dura pouco: Mirtes revela a Suely que a suposta "Ivone" na verdade se chama Adriana.

Suely abre o jogo com Adriana sobre os podres de Ademir. Porém, a farsa da mocinha dura pouco: Mirtes revela a Suely que a suposta "Ivone" na verdade se chama Adriana. Contra a parede: Furiosa por ter sido enganada, Suely confronta Adriana e exige saber por que ela usou uma identidade falsa e a indicou para Pedro como advogado.

Furiosa por ter sido enganada, Suely confronta Adriana e exige saber por que ela usou uma identidade falsa e a indicou para Pedro como advogado. Denúncia formal: Sem saber do parentesco de Pedro com o vilão, Suely procura o escritório dele para denunciar Ademir por assédio.

Sem saber do parentesco de Pedro com o vilão, Suely procura o escritório dele para denunciar Ademir por assédio. Segredo guardado: Bruna se recusa terminantemente a contar para Carmita que está doente, gerando um forte desacordo com Pedro.

Capítulo 57 (Quinta-feira, 23/07)



Aliança selada: Adriana abre o coração e revela a Suely todas as injustiças que sofreu nas mãos de Ademir. Convencida, Suely decide seguir em frente com Pedro para denunciar o ex-chefe.

Adriana abre o coração e revela a Suely todas as injustiças que sofreu nas mãos de Ademir. Convencida, Suely decide seguir em frente com Pedro para denunciar o ex-chefe. Ameaça tripla: Tiago não aceita a rasteira e ameaça diretamente Ulisses, Pilar e Ingrid.

Tiago não aceita a rasteira e ameaça diretamente Ulisses, Pilar e Ingrid. Caiu no golpe: Fábia alerta Carmita de que ela foi vítima de um estelionatário e sugere que ela chame a polícia.

Fábia alerta Carmita de que ela foi vítima de um estelionatário e sugere que ela chame a polícia. Flagra na delegacia: Pedro e Suely chegam à delegacia para registrar a queixa contra Ademir, sob o olhar atento e vitorioso de Adriana e Mau Mau, que observam tudo de longe.

Capítulo 58 (Sexta-feira, 24/07)



Vitória de Adriana: Adriana vibra ao receber a confirmação de que Ademir será oficialmente notificado pela polícia.

Adriana vibra ao receber a confirmação de que Ademir será oficialmente notificado pela polícia. Mudança de comando: O Conselho vota e Ingrid assume a presidência da joalheria. Revoltado, Tiago se recusa a colaborar com a transição de gestão.

O Conselho vota e Ingrid assume a presidência da joalheria. Revoltado, Tiago se recusa a colaborar com a transição de gestão. O prejuízo de Carmita: Carmita e Fábia descobrem que Edson fugiu do hotel sem pagar a conta e sumiu com o dinheiro do empréstimo.

Carmita e Fábia descobrem que Edson fugiu do hotel sem pagar a conta e sumiu com o dinheiro do empréstimo. Declaração perigosa: Completamente embriagado, Tiago invade a casa de Bruna e implora para que ela se separe de Pedro para ficar com ele. O problema? Pedro escuta toda a conversa.

Capítulo 59 (Sábado, 25/07)

