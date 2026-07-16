Resumo 'Coração Acelerado': o que acontece nos capítulos da semana 20 a 25 de julho de 2026
No resumo de 20 a 25 de julho, Zilá tem surto e acusa Janete de assassina, enquanto Ronei sabota João Raul e atentado misterioso choca a todos.
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Se a reta final de "Coração Acelerado" já estava deixando todo mundo tenso, a semana de 20 a 25 de julho de 2026 promete testar os nervos dos telespectadores.
Com sabotagens na carreira de João Raul, barraco público de Zilá e uma tentativa de assassinato misteriosa no último minuto, os capítulos de 155 a 160 vão pegar fogo!
Prepare a pipoca e confira o resumo completo da semana:
Capítulo 155 (Segunda-feira, 20/07)
- Verdades do passado: Leandro encurrala Xavier e exige saber o que de fato aconteceu com sua mãe. O rapaz desvia do assunto, mas Alaor confronta Leandro logo depois por ter ido atrás do chantageador.
- No tribunal: Luan e Walmir ficam preocupados ao verem que João Raul decidiu de fato processar Ronei. Para piorar, Walmir ameaça Ronei para proteger o cantor.
- Parceria musical: João Raul é convidado por Leandro para ser seu produtor musical.
- Inveja e ciúmes: Naiane fica revoltada ao descobrir que Zilá vai prestigiar o lançamento do disco de Agrado e Eduarda. Enquanto isso, Zilá foca seus pensamentos em Alaorzinho.
Capítulo 156 (Terça-feira, 21/07)
- Promessa de justiça: Alaor promete a Leandro que vai colocar as mãos no verdadeiro mandante do crime que vitimou Soraia.
- Sucesso na pista: O evento de lançamento de Agrado e Eduarda é um sucesso estrondoso. Agrado aproveita para chamar João Raul para uma palhinha no palco.
- O vilão ataca: Ronei tenta impedir que João Raul cante com Agrado, gerando revolta imediata nos dois artistas.
- Olho na Naiane: Pepê Figueiredo entra em cena e procura Ronei para falar de negócios envolvendo Naiane. Eduarda, por sua vez, oferece ajuda a João Raul contra as garras do produtor.
Capítulo 157 (Quarta-feira, 22/07)
- Casa à venda: Para levantar fundos, João Raul decide vender sua propriedade para Eduarda. Pouco depois, ele aceita o convite de Agrado para se hospedar temporariamente com ela.
- Paredão contra Xavier: Leandro e Alaor unem forças e pressionam Xavier de forma pesada para que ele entregue o mandante do atentado contra Soraia. Encurralado, Xavier corre para avisar a Zilá que está sendo cobrado.
- Novo passo no amor: Alaorzinho pega Janete de surpresa com um convite irrecusável: morarem juntos.
- Boicotado: Ronei cumpre suas ameaças e sabota um compromisso de João Raul.
Capítulo 158 (Quinta-feira, 23/07)
- Chantagem pesada: Xavier começa a extorquir Zilá pelo seu silêncio sobre o caso de Soraia. Sem saída, ela recorre à ajuda do aliado Ronei.
- O anel de família: Alaorzinho pede para Janete usar o anel que pertencia à sua mãe. De longe, Zilá observa tudo com ódio no olhar.
- Mal-entendido médico: Zuzu escuta o médico que cuidou de Alaor conversando sobre outro paciente e, em uma confusão gigantesca, conclui erroneamente que seu namorado está gravemente doente.
- Rompimento: João Raul bate o pé na frente de Ronei e garante que vai pagar a multa de rescisão do contrato abusivo deles de uma vez por todas.
Capítulo 159 (Sexta-feira, 24/07)
- Barraco público com registro: Consumida pelo ciúme, Zilá tem um surto em um restaurante e acusa Janete de ser uma assassina na frente de todos. Para piorar, Talita grava o escândalo inteirinho no celular. Ronei fica furioso com o descontrole da cúmplice.
- Sabotagem nos bastidores: Ronei ameaça Juliano para prejudicar João Raul. O plano funciona e Juliano desfaz o acordo com o cantor, deixando João Raul desconfiado.
- Fofoca gravada: Zuzu vai tirar satisfações com Nora sobre a saúde de Alaor. Cinara, de olho em tudo, grava a conversa das duas em segredo. No entanto, Cinara sofre por achar que o empresário está nas últimas.
- Xavier encurralado: O chantagista continua extorquindo dinheiro de Zilá.
Capítulo 160 (Sábado, 25/07)
- Xeque-mate e tiros: Xavier exige uma quantia ainda maior de Zilá para não revelar o segredo de Soraia. Ronei, cansado das ameaças, confronta o extorsionário. Logo depois, Xavier decide procurar Leandro, mas o encontro é brutalmente interrompido pelo som de disparos. Quem atirou?
- O sim de Zuzu: Ainda achando que o companheiro está doente, Zuzu finalmente aceita se casar com Alaor. O empresário, no entanto, fica confuso com o tratamento excessivamente zeloso de Zuzu e Cinara.
- Foco no humor: Naiane, Esteban e Laurinha bolam um plano para editar um vídeo de Gael pagando mico no restaurante.
Não perca! Os tiros que encerram a semana de "Coração Acelerado" prometem mudar completamente os rumos da investigação sobre a morte de Soraia. Quem será que tentou calar Xavier?