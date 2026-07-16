Resumo 'Coração Acelerado': o que acontece nos capítulos da semana 20 a 25 de julho de 2026

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No resumo de 20 a 25 de julho, Zilá tem surto e acusa Janete de assassina, enquanto Ronei sabota João Raul e atentado misterioso choca a todos.

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Se a reta final de "Coração Acelerado" já estava deixando todo mundo tenso, a semana de 20 a 25 de julho de 2026 promete testar os nervos dos telespectadores.

Com sabotagens na carreira de João Raul, barraco público de Zilá e uma tentativa de assassinato misteriosa no último minuto, os capítulos de 155 a 160 vão pegar fogo!

Prepare a pipoca e confira o resumo completo da semana:

Capítulo 155 (Segunda-feira, 20/07)



Verdades do passado: Leandro encurrala Xavier e exige saber o que de fato aconteceu com sua mãe. O rapaz desvia do assunto, mas Alaor confronta Leandro logo depois por ter ido atrás do chantageador.

Leandro encurrala Xavier e exige saber o que de fato aconteceu com sua mãe. O rapaz desvia do assunto, mas Alaor confronta Leandro logo depois por ter ido atrás do chantageador. No tribunal: Luan e Walmir ficam preocupados ao verem que João Raul decidiu de fato processar Ronei. Para piorar, Walmir ameaça Ronei para proteger o cantor.

Luan e Walmir ficam preocupados ao verem que João Raul decidiu de fato processar Ronei. Para piorar, Walmir ameaça Ronei para proteger o cantor. Parceria musical: João Raul é convidado por Leandro para ser seu produtor musical.

João Raul é convidado por Leandro para ser seu produtor musical. Inveja e ciúmes: Naiane fica revoltada ao descobrir que Zilá vai prestigiar o lançamento do disco de Agrado e Eduarda. Enquanto isso, Zilá foca seus pensamentos em Alaorzinho.

Capítulo 156 (Terça-feira, 21/07)



Promessa de justiça: Alaor promete a Leandro que vai colocar as mãos no verdadeiro mandante do crime que vitimou Soraia.

Alaor promete a Leandro que vai colocar as mãos no verdadeiro mandante do crime que vitimou Soraia. Sucesso na pista: O evento de lançamento de Agrado e Eduarda é um sucesso estrondoso. Agrado aproveita para chamar João Raul para uma palhinha no palco.

O evento de lançamento de Agrado e Eduarda é um sucesso estrondoso. Agrado aproveita para chamar João Raul para uma palhinha no palco. O vilão ataca: Ronei tenta impedir que João Raul cante com Agrado, gerando revolta imediata nos dois artistas.

Ronei tenta impedir que João Raul cante com Agrado, gerando revolta imediata nos dois artistas. Olho na Naiane: Pepê Figueiredo entra em cena e procura Ronei para falar de negócios envolvendo Naiane. Eduarda, por sua vez, oferece ajuda a João Raul contra as garras do produtor.

Capítulo 157 (Quarta-feira, 22/07)



Casa à venda: Para levantar fundos, João Raul decide vender sua propriedade para Eduarda. Pouco depois, ele aceita o convite de Agrado para se hospedar temporariamente com ela.

Para levantar fundos, João Raul decide vender sua propriedade para Eduarda. Pouco depois, ele aceita o convite de Agrado para se hospedar temporariamente com ela. Paredão contra Xavier: Leandro e Alaor unem forças e pressionam Xavier de forma pesada para que ele entregue o mandante do atentado contra Soraia. Encurralado, Xavier corre para avisar a Zilá que está sendo cobrado.

Leandro e Alaor unem forças e pressionam Xavier de forma pesada para que ele entregue o mandante do atentado contra Soraia. Encurralado, Xavier corre para avisar a Zilá que está sendo cobrado. Novo passo no amor: Alaorzinho pega Janete de surpresa com um convite irrecusável: morarem juntos.

Alaorzinho pega Janete de surpresa com um convite irrecusável: morarem juntos. Boicotado: Ronei cumpre suas ameaças e sabota um compromisso de João Raul.

Capítulo 158 (Quinta-feira, 23/07)



Chantagem pesada: Xavier começa a extorquir Zilá pelo seu silêncio sobre o caso de Soraia. Sem saída, ela recorre à ajuda do aliado Ronei.

Xavier começa a extorquir Zilá pelo seu silêncio sobre o caso de Soraia. Sem saída, ela recorre à ajuda do aliado Ronei. O anel de família: Alaorzinho pede para Janete usar o anel que pertencia à sua mãe. De longe, Zilá observa tudo com ódio no olhar.

Alaorzinho pede para Janete usar o anel que pertencia à sua mãe. De longe, Zilá observa tudo com ódio no olhar. Mal-entendido médico: Zuzu escuta o médico que cuidou de Alaor conversando sobre outro paciente e, em uma confusão gigantesca, conclui erroneamente que seu namorado está gravemente doente.

Zuzu escuta o médico que cuidou de Alaor conversando sobre outro paciente e, em uma confusão gigantesca, conclui erroneamente que seu namorado está gravemente doente. Rompimento: João Raul bate o pé na frente de Ronei e garante que vai pagar a multa de rescisão do contrato abusivo deles de uma vez por todas.

Capítulo 159 (Sexta-feira, 24/07)



Barraco público com registro: Consumida pelo ciúme, Zilá tem um surto em um restaurante e acusa Janete de ser uma assassina na frente de todos. Para piorar, Talita grava o escândalo inteirinho no celular. Ronei fica furioso com o descontrole da cúmplice.

Consumida pelo ciúme, Zilá tem um surto em um restaurante e acusa Janete de ser uma assassina na frente de todos. Para piorar, Talita grava o escândalo inteirinho no celular. Ronei fica furioso com o descontrole da cúmplice. Sabotagem nos bastidores: Ronei ameaça Juliano para prejudicar João Raul. O plano funciona e Juliano desfaz o acordo com o cantor, deixando João Raul desconfiado.

Ronei ameaça Juliano para prejudicar João Raul. O plano funciona e Juliano desfaz o acordo com o cantor, deixando João Raul desconfiado. Fofoca gravada: Zuzu vai tirar satisfações com Nora sobre a saúde de Alaor. Cinara, de olho em tudo, grava a conversa das duas em segredo. No entanto, Cinara sofre por achar que o empresário está nas últimas.

Zuzu vai tirar satisfações com Nora sobre a saúde de Alaor. Cinara, de olho em tudo, grava a conversa das duas em segredo. No entanto, Cinara sofre por achar que o empresário está nas últimas. Xavier encurralado: O chantagista continua extorquindo dinheiro de Zilá.

Capítulo 160 (Sábado, 25/07)



Xeque-mate e tiros: Xavier exige uma quantia ainda maior de Zilá para não revelar o segredo de Soraia. Ronei, cansado das ameaças, confronta o extorsionário. Logo depois, Xavier decide procurar Leandro, mas o encontro é brutalmente interrompido pelo som de disparos. Quem atirou?

Xavier exige uma quantia ainda maior de Zilá para não revelar o segredo de Soraia. Ronei, cansado das ameaças, confronta o extorsionário. Logo depois, Xavier decide procurar Leandro, mas o encontro é brutalmente interrompido pelo som de disparos. Quem atirou? O sim de Zuzu: Ainda achando que o companheiro está doente, Zuzu finalmente aceita se casar com Alaor. O empresário, no entanto, fica confuso com o tratamento excessivamente zeloso de Zuzu e Cinara.

Ainda achando que o companheiro está doente, Zuzu finalmente aceita se casar com Alaor. O empresário, no entanto, fica confuso com o tratamento excessivamente zeloso de Zuzu e Cinara. Foco no humor: Naiane, Esteban e Laurinha bolam um plano para editar um vídeo de Gael pagando mico no restaurante.

Não perca! Os tiros que encerram a semana de "Coração Acelerado" prometem mudar completamente os rumos da investigação sobre a morte de Soraia. Quem será que tentou calar Xavier?