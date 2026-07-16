Resumo 'A Nobreza do Amor': o que acontece nos capítulos da semana 20 a 25 de julho de 2026

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No resumo de 20 a 25 de julho, o casal planeja a união na festa da moagem, enquanto Virgínia é punida e Mirinho implora para a mocinha não se casar.

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Se você está acompanhando a novela das seis, prepare o coração! A semana de 20 a 25 de julho de 2026 em "A Nobreza do Amor" reserva grandes emoções em Barro Preto, com direito a fofocas de época, propostas de casamento, planos de fuga e rivalidades atingindo o ponto de ebulição.

Confira o resumo completo dos capítulos 99 ao 104:

Capítulo 99 (Segunda-feira, 20/07)



Fuga e humilhação: Dumi consegue escapar, enquanto Kênia não poupa palavras e humilha Pascoal.

Dumi consegue escapar, enquanto Kênia não poupa palavras e humilha Pascoal. Presente de costura: José agrada Teresa e Alika ao presenteá-las com uma máquina de costura para o ateliê.

José agrada Teresa e Alika ao presenteá-las com uma máquina de costura para o ateliê. Punição severa: Belmira abre o jogo com Diógenes sobre o que Virgínia aprontou contra Viriato. Diógenes encontra a filha na casa de Graça e avisa que ela sofrerá uma punição rigorosa: ajudar o padre Viriato nas tarefas da igreja.

Belmira abre o jogo com Diógenes sobre o que Virgínia aprontou contra Viriato. Diógenes encontra a filha na casa de Graça e avisa que ela sofrerá uma punição rigorosa: ajudar o padre Viriato nas tarefas da igreja. Mais perto: Malungo se aproxima do porto de Recife.

Malungo se aproxima do porto de Recife. No divã dos vilões: Jendal liberta Kênia para despistar suas outras pretendentes a noiva, mas não deixa de fazer ameaças à própria filha.

Capítulo 100 (Terça-feira, 21/07)



Kênia refém: Jendal volta atrás na suavidade, sendo duro com Kênia e mantendo-a presa em seu castelo. Pascoal ameaça Ladisa, que é confortada por Akin.

Jendal volta atrás na suavidade, sendo duro com Kênia e mantendo-a presa em seu castelo. Pascoal ameaça Ladisa, que é confortada por Akin. Amor oficializado: Pressionado, Manoel toma coragem e pede Ana Maria em namoro para Casemiro.

Pressionado, Manoel toma coragem e pede Ana Maria em namoro para Casemiro. Barraco na igreja: Mirinho acha graça ao ver Virgínia trabalhando na paróquia. Sem paciência, Virgínia se descontrola e ataca Lúcia/Alika, que reage e se defende da rival. Diógenes precisa intervir e pede desculpas a Lúcia/Alika pelo comportamento da filha.

Mirinho acha graça ao ver Virgínia trabalhando na paróquia. Sem paciência, Virgínia se descontrola e ataca Lúcia/Alika, que reage e se defende da rival. Diógenes precisa intervir e pede desculpas a Lúcia/Alika pelo comportamento da filha. Nova realeza: Binta é escolhida como a nova rainha de Batanga.

Capítulo 101 (Quarta-feira, 22/07)



Planos de Jendal: O vilão anuncia que, em breve, planeja se livrar de Alika de vez para oficializar sua união com Binta.

O vilão anuncia que, em breve, planeja se livrar de Alika de vez para oficializar sua união com Binta. Confissões de amor: Niara abre o coração para Teresa e diz que, embora goste de Onildo, não quer saber de novos romances.

Niara abre o coração para Teresa e diz que, embora goste de Onildo, não quer saber de novos romances. O reencontro: Malungo chega a Barro Preto e reconhece José. Mais tarde, ele encontra Alika e se ajoelha diante dela.

Malungo chega a Barro Preto e reconhece José. Mais tarde, ele encontra Alika e se ajoelha diante dela. Dor de cotovelo: Januário fica visivelmente triste ao ver Manoel e Ana Maria juntos, e Tonho percebe o incômodo do amigo.

Capítulo 102 (Quinta-feira, 23/07)



Lealdade testada: Alika desconfia de Malungo, mas ele garante que está do lado dela e de Niara, prometendo não revelar o paradeiro de ambas para Jendal.

Alika desconfia de Malungo, mas ele garante que está do lado dela e de Niara, prometendo não revelar o paradeiro de ambas para Jendal. Chantagem familiar: Fátima finge passar mal para forçar Salma a aceitar o casamento com Fuad.

Fátima finge passar mal para forçar Salma a aceitar o casamento com Fuad. Amor com barreiras: Fortunato desaprova o namoro de Manoel com Ana Maria, mas Maria Helena fica do lado do filho. Enquanto isso, Tonho desabafa com medo de que seu romance com Alika não tenha futuro.

Capítulo 103 (Sexta-feira, 24/07)



Votos de amor: Incentivado por Januário, Tonho decide dar um passo definitivo e propõe a Alika um casamento em uma cerimônia conduzida por Dona Menina.

Incentivado por Januário, Tonho decide dar um passo definitivo e propõe a Alika um casamento em uma cerimônia conduzida por Dona Menina. Sinais de fidelidade: Para provar que não está mentindo, Malungo mostra a José e Cayman a marca de sua lealdade.

Para provar que não está mentindo, Malungo mostra a José e Cayman a marca de sua lealdade. Aliança no castelo: Kênia pede ajuda a Binta, que se mostra surpreendentemente gentil.

Kênia pede ajuda a Binta, que se mostra surpreendentemente gentil. Virgínia sem saída: Desesperada com a punição, Virgínia tenta convencer Mirinho a fugir com ela, mas o rapaz se recusa.

Capítulo 104 (Sábado, 25/07)



Casamento marcado! Tonho e Alika decidem se casar no dia da tradicional festa da moagem em Barro Preto, trazendo alegria para a família.