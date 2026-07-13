Resumo de 'Quem Ama Cuida' (13/07): Pedro confessa infelicidade a Adriana

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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No capítulo desta segunda (13/07), advogado fica mexido com o passado, enquanto protagonista decide peitar Ademir e surge em evento.

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As emoções estão à flor da pele no capítulo desta segunda-feira, 13 de julho, em Quem Ama Cuida. Enquanto o passado amoroso volta para assombrar a estabilidade de Pedro, os planos de justiça e acerto de contas começam a movimentar os bastidores da trama.

Desabafos e incertezas do coração



O reencontro com o passado mexe profundamente com as estruturas de Pedro. Ao tentar se explicar para Adriana, o advogado acaba baixando a guarda e deixa escapar um desabafo sincero: confessa que não se sente feliz na sua atual realidade.

Para piorar a confusão em sua mente, ele é colocado contra a parede por Cléber, que o questiona diretamente se ele teria coragem de chutar o balde e terminar o casamento para dar uma nova chance ao amor com Adriana.

Ainda lidando com dilemas familiares e sondagens, Pedro procura André para conseguir informações sobre Dora.

No mesmo núcleo, Ulisses não quer desistir do amor e recorre à ajuda de Carolina e Felipe para tentar armar uma reconciliação com Fábia, que recentemente explicou a Dora os seus motivos para abandonar as aulas de dança.

Rancores familiares e despejo à vista



O clima também não está nada amigável na família de Nancy. Ao conhecer Lyris, Camilo não faz questão nenhuma de ser simpático e reage com extrema frieza. Diante do climão, Nancy comenta com a amiga que o rapaz carrega uma mágoa profunda e nunca conseguiu perdoá-la pela trágica morte do pai.

Em outra parte da cidade, a situação financeira aperta para o núcleo de Otoniel. Sentindo muita falta de Francesca, ele se vê obrigado a tomar uma decisão difícil e avisa a Rosa que a família infelizmente terá que deixar a casa da amiga em breve.

O cerco a Ademir começa



Disposta a encarar os seus fantasmas e aqueles que lhe fizeram mal, Adriana toma uma decisão ousada. Mesmo sabendo do território hostil, ela resolve comparecer ao grande evento de Ademir.

O capítulo termina em clima de alta tensão com a chegada triunfal da protagonista ao local, prometendo chacoalhar a noite do vilão.