Resumo de 'Coração Acelerado' (13/07): Talita e Tino perdem a voz em golpe
No capítulo desta segunda (13/07), os dois tomam chá batizado por Naiane sem querer; Gael é libertado de quarto e beija a vilã no navio.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O clima de armação continua agitando os bastidores do navio em Coração Acelerado. No capítulo desta segunda-feira, 13 de julho, mais um plano mirabolante de Naiane acaba dando completamente errado, fazendo com que vítimas inesperadas sofram as consequências de sua maldade em alto mar.
Olhares apaixonados e segredos do passado
A noite começa com o romance no ar. De olho em tudo o que acontece na embarcação, Talita percebe o clima de romance e pede para Tino registrar discretamente o olhar profundamente apaixonado que João Raul direciona para Agrado.
Pouco antes de subirem ao palco, a conexão entre o casal principal fica ainda mais evidente quando Agrado e João Raul compartilham um momento de nostalgia, pensando nas crianças que foram no passado.
Enquanto isso, longe dali, revelações emocionam os passageiros. Walmir decide abrir o coração e conta toda a sua história com João Raul para Irene, que fica visivelmente comovida com o relato. Na mesma noite, Zilá consegue deixar Ronei completamente sem reação ao surpreendê-lo.
Plano sabotado e beijo inesperado
Determinada a destruir suas rivais a qualquer custo, Naiane conta com a ajuda de Cinara para armar uma nova e perigosa arapuca contra Agrado e Eduarda. A movimentação suspeita das duas, no entanto, não passa totalmente despercebida, e Palhares começa a desconfiar de que algo está errado.
Quem finalmente consegue se dar bem é Gael. Após passar horas trancado, ele é libertado do quarto em que estava preso no navio e, no calor do momento, rouba um beijo apaixonado de Naiane, deixando claro o envolvimento entre os dois.
Em outro núcleo, Alaor dá um passo importante no relacionamento e começa a planejar seu casamento com Zuzu.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O castigo dos inocentes
A grande virada do capítulo acontece quando a nova armadilha de Naiane entra em ação. Sem imaginar que a bebida continha substâncias perigosas, Talita e Tino acabam tomando, por puro engano, o chá que a vilã havia adulterado para atingir as cantoras.
O efeito é imediato e devastador: os dois perdem a voz repentinamente, gerando pânico nos bastidores e estragando mais uma noite de planos da megera.