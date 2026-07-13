Resumo de 'Coração Acelerado' (13/07): Talita e Tino perdem a voz em golpe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

No capítulo desta segunda (13/07), os dois tomam chá batizado por Naiane sem querer; Gael é libertado de quarto e beija a vilã no navio.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O clima de armação continua agitando os bastidores do navio em Coração Acelerado. No capítulo desta segunda-feira, 13 de julho, mais um plano mirabolante de Naiane acaba dando completamente errado, fazendo com que vítimas inesperadas sofram as consequências de sua maldade em alto mar.

Olhares apaixonados e segredos do passado



A noite começa com o romance no ar. De olho em tudo o que acontece na embarcação, Talita percebe o clima de romance e pede para Tino registrar discretamente o olhar profundamente apaixonado que João Raul direciona para Agrado.

Pouco antes de subirem ao palco, a conexão entre o casal principal fica ainda mais evidente quando Agrado e João Raul compartilham um momento de nostalgia, pensando nas crianças que foram no passado.

Enquanto isso, longe dali, revelações emocionam os passageiros. Walmir decide abrir o coração e conta toda a sua história com João Raul para Irene, que fica visivelmente comovida com o relato. Na mesma noite, Zilá consegue deixar Ronei completamente sem reação ao surpreendê-lo.

Plano sabotado e beijo inesperado



Determinada a destruir suas rivais a qualquer custo, Naiane conta com a ajuda de Cinara para armar uma nova e perigosa arapuca contra Agrado e Eduarda. A movimentação suspeita das duas, no entanto, não passa totalmente despercebida, e Palhares começa a desconfiar de que algo está errado.

Quem finalmente consegue se dar bem é Gael. Após passar horas trancado, ele é libertado do quarto em que estava preso no navio e, no calor do momento, rouba um beijo apaixonado de Naiane, deixando claro o envolvimento entre os dois.

Em outro núcleo, Alaor dá um passo importante no relacionamento e começa a planejar seu casamento com Zuzu.

O castigo dos inocentes



A grande virada do capítulo acontece quando a nova armadilha de Naiane entra em ação. Sem imaginar que a bebida continha substâncias perigosas, Talita e Tino acabam tomando, por puro engano, o chá que a vilã havia adulterado para atingir as cantoras.

O efeito é imediato e devastador: os dois perdem a voz repentinamente, gerando pânico nos bastidores e estragando mais uma noite de planos da megera.