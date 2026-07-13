fechar
Novela |

Resumo de 'A Nobreza do Amor' (13/07): Alika revela que Omar vem ao Brasil

No capítulo desta segunda (13/07), Virgínia é confrontada por Diógenes após denúncias, e rebeldes planejam roubo das joias do rei; veja.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 13/07/2026 às 7:42
Logo da novela "A Nobreza do Amor"
Logo da novela "A Nobreza do Amor" - Reprodução/Globo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O clima de tensão e as reviravoltas tomam conta do capítulo desta segunda-feira, 13 de julho, em A Nobreza do Amor. Velhos segredos começam a vir à tona, enquanto alianças perigosas são questionadas e planos audaciosos começam a ganhar forma nos bastidores.

O cerco fecha contra Virgínia

A casa começa a cair para as armações de Virgínia. Após as graves denúncias feitas por Lúcia/Alika, Diógenes e Marta não deixam a situação passar em branco e confrontam a vilã diretamente.

A cobrança sobre as maldades da jovem não para por aí: Diógenes e Mirinho também colocam Sebastião contra a parede, questionando duramente o motivo de ele ter apoiado o crime cometido por Virgínia.

Enquanto isso, no núcleo principal, Alika toma uma decisão que promete abalar corações. Ela revela a Tonho que Omar está prestes a desembarcar no Brasil.

A movimentação da protagonista já havia acendido o sinal de alerta em José, que se mostra profundamente preocupado ao saber que Alika pretende ser totalmente honesta com Omar e contar a ele sobre o seu envolvimento amoroso com Tonho.

Manipulações familiares e novos projetos

A saúde e a verdade viram moedas de troca na família de Fátima. Onildo tenta agir de forma correta e afirma para ela que Miguel e Salma têm todo o direito de saber a real gravidade sobre o seu estado de saúde.

No entanto, agindo por puro interesse, Fátima ignora o conselho e engana Salma mais uma vez, tudo para manter a filha sob o seu controle e manipulação.

Longe das intrigas, o afeto fala mais alto. Bartô divide com Miguel um plano muito especial: o desejo de construir um santuário em homenagem à sua mãe na região de Barro Preto. No porto de Recife, Malungo também se movimenta e agradece a Jorge pelas informações estratégicas recebidas.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O plano para saquear o rei

No núcleo do palácio, a rebeldia ganha força. Dumi percebe o clima pesado e sugere que a princesa Kênia disfarce o seu profundo descontentamento com o rei Jendal para não levantar suspeitas.

Logo em seguida, o jovem se reúne com seus aliados mais próximos, Akin e Ladisa, e revela um plano ousado que promete balançar a monarquia: ele detalha o passo a passo para furtar as preciosas joias da coroa do rei, dando início a uma jornada de alto risco.

Leia também

Resumo de 'Coração Acelerado' (13/07): Talita e Tino perdem a voz em golpe
CORAÇÃO ACELERADO

Resumo de 'Coração Acelerado' (13/07): Talita e Tino perdem a voz em golpe
Resumo de 'Quem Ama Cuida' (13/07): Pedro confessa infelicidade a Adriana
QUEM AMA CUIDA

Resumo de 'Quem Ama Cuida' (13/07): Pedro confessa infelicidade a Adriana

Compartilhe

Tags