Resumo de 'A Nobreza do Amor' (13/07): Alika revela que Omar vem ao Brasil
No capítulo desta segunda (13/07), Virgínia é confrontada por Diógenes após denúncias, e rebeldes planejam roubo das joias do rei; veja.
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O clima de tensão e as reviravoltas tomam conta do capítulo desta segunda-feira, 13 de julho, em A Nobreza do Amor. Velhos segredos começam a vir à tona, enquanto alianças perigosas são questionadas e planos audaciosos começam a ganhar forma nos bastidores.
O cerco fecha contra Virgínia
A casa começa a cair para as armações de Virgínia. Após as graves denúncias feitas por Lúcia/Alika, Diógenes e Marta não deixam a situação passar em branco e confrontam a vilã diretamente.
A cobrança sobre as maldades da jovem não para por aí: Diógenes e Mirinho também colocam Sebastião contra a parede, questionando duramente o motivo de ele ter apoiado o crime cometido por Virgínia.
Enquanto isso, no núcleo principal, Alika toma uma decisão que promete abalar corações. Ela revela a Tonho que Omar está prestes a desembarcar no Brasil.
A movimentação da protagonista já havia acendido o sinal de alerta em José, que se mostra profundamente preocupado ao saber que Alika pretende ser totalmente honesta com Omar e contar a ele sobre o seu envolvimento amoroso com Tonho.
Manipulações familiares e novos projetos
A saúde e a verdade viram moedas de troca na família de Fátima. Onildo tenta agir de forma correta e afirma para ela que Miguel e Salma têm todo o direito de saber a real gravidade sobre o seu estado de saúde.
No entanto, agindo por puro interesse, Fátima ignora o conselho e engana Salma mais uma vez, tudo para manter a filha sob o seu controle e manipulação.
Longe das intrigas, o afeto fala mais alto. Bartô divide com Miguel um plano muito especial: o desejo de construir um santuário em homenagem à sua mãe na região de Barro Preto. No porto de Recife, Malungo também se movimenta e agradece a Jorge pelas informações estratégicas recebidas.
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O plano para saquear o rei
No núcleo do palácio, a rebeldia ganha força. Dumi percebe o clima pesado e sugere que a princesa Kênia disfarce o seu profundo descontentamento com o rei Jendal para não levantar suspeitas.
Logo em seguida, o jovem se reúne com seus aliados mais próximos, Akin e Ladisa, e revela um plano ousado que promete balançar a monarquia: ele detalha o passo a passo para furtar as preciosas joias da coroa do rei, dando início a uma jornada de alto risco.