fechar
Novela |

Resumo de 'Quem Ama Cuida': o que acontece nos capítulos da semana 13 a 18 de julho de 2026

Na semana de 13 a 18 de julho, protagonista confronta inimigo em evento público, recruta amigas para vingança e avança; Bruna sofre desmaio.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 12/07/2026 às 16:37
Adriana começa sua vingança
Adriana começa sua vingança - Foto: Reprodução/Globo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A temperatura vai subir e os ressentimentos do passado cobrarão seu preço nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida.

Entre os dias 13 e 18 de julho, o público verá Adriana dar passos firmes e perigosos para destruir aqueles que arruinaram sua vida, enquanto triângulos amorosos ganham contornos dramáticos.

Aliança feminina e plano em andamento

Determinada a não deixar barato a injustiça que sofreu, Adriana decide bater de frente com seus inimigos. Ela comparece ao evento de Ademir e o acusa abertamente de ter comprado testemunhas para condená-la. Percebendo que não conseguirá derrubar os poderosos sozinha, ela se reaproxima de Lyris e Nancy.

Em uma conversa franca, Adriana pergunta se pode contar com as amigas para se vingar das pessoas que a colocaram na cadeia. A dupla aceita a perigosa missão.

Nos dias seguintes, a protagonista começa a agir nos bastidores, buscando falhas de Ademir e planejando se infiltrar em uma associação de advogados se passando por funcionária.

Pedro balançado e o surto de Bruna

O coração de Pedro será testado até o limite. Apesar de estar comprometido com Bruna, ele deixa escapar que não é feliz e se mostra cada vez mais confuso, chegando ao ponto de chamar a atual pelo nome de Adriana.

Ciente da ameaça, Bruna não deixa barato. Ela vai até a casa de Adriana para provocá-la e exige que a rival fique longe de seu homem.

No entanto, o peso da rivalidade, o ciúme e as tensões recentes cobram um preço alto da saúde de Bruna, que sofre com uma forte dor de cabeça e acaba desmaiando no fim da semana.

Barracos e ambições de Pilar

Outro destaque da semana é Pilar, que promete não dar paz a ninguém. Ela arma um escândalo gigantesco no salão de beleza ao dar de cara com Adriana, fazendo graves acusações.

A confusão só não termina na delegacia porque Ademir a convence a não registrar queixa-crime. Longe dali, a vilã também articula uma grande rasteira nos negócios da família: ela avisa a Ingrid e Ulisses que pretende destituir Tiago da presidência da joalheria para colocar a filha no poder.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia Também

Resumo dos Capítulos da Semana

  • Segunda-feira (13/07 - Cap. 48): Pedro deixa escapar que não é feliz. Camilo reage mal ao conhecer Lyris. Otoniel avisa Rosa que deixarão a casa. Adriana chega de surpresa ao evento de Ademir.
  • Terça-feira (14/07 - Cap. 49): Adriana acusa Ademir de corrupção. Pedro comete falha e chama Bruna de Adriana. A protagonista consegue emprego num salão de beleza. Nancy e Adriana se reencontram.
  • Quarta-feira (15/07 - Cap. 50): Adriana confessa a Nancy que ainda ama Pedro, mas mantém o foco na vingança. Bruna vai à casa de Adriana provocá-la. Adriana e Pilar se esbarram no salão.
  • Quinta-feira (16/07 - Cap. 51): Pilar arma barraco e acusa Adriana. Pedro reforça que está com Bruna. Adriana pede ajuda das amigas para se vingar dos responsáveis por sua prisão.
  • Sexta-feira (17/07 - Cap. 52): Lyris e Nancy aceitam entrar no plano de Adriana. Ademir impede Pilar de denunciar a protagonista. Ulisses se dá mal e perde dinheiro no jogo. Elisa ouve detalhes da vingança.
  • Sábado (18/07 - Cap. 53): Pilar quer tirar a presidência de Tiago. Bruna tem crise forte de dor de cabeça e desmaia. Adriana planeja invasão na associação e observa Ademir com a secretária.

Leia também

Resumo 'Coração Acelerado': o que acontece nos capítulos da semana 13 a 18 de julho de 2026
CORAÇÃO ACELERADO

Resumo 'Coração Acelerado': o que acontece nos capítulos da semana 13 a 18 de julho de 2026
Resumo 'A Nobreza do Amor' (11/07): Casemiro confronta Mirinho após recuperação de Tonho
A NOBREZA DO AMOR

Resumo 'A Nobreza do Amor' (11/07): Casemiro confronta Mirinho após recuperação de Tonho

Compartilhe

Tags