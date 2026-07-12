Resumo de 'Quem Ama Cuida': o que acontece nos capítulos da semana 13 a 18 de julho de 2026

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Na semana de 13 a 18 de julho, protagonista confronta inimigo em evento público, recruta amigas para vingança e avança; Bruna sofre desmaio.

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A temperatura vai subir e os ressentimentos do passado cobrarão seu preço nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida.

Entre os dias 13 e 18 de julho, o público verá Adriana dar passos firmes e perigosos para destruir aqueles que arruinaram sua vida, enquanto triângulos amorosos ganham contornos dramáticos.

Aliança feminina e plano em andamento



Determinada a não deixar barato a injustiça que sofreu, Adriana decide bater de frente com seus inimigos. Ela comparece ao evento de Ademir e o acusa abertamente de ter comprado testemunhas para condená-la. Percebendo que não conseguirá derrubar os poderosos sozinha, ela se reaproxima de Lyris e Nancy.

Em uma conversa franca, Adriana pergunta se pode contar com as amigas para se vingar das pessoas que a colocaram na cadeia. A dupla aceita a perigosa missão.

Nos dias seguintes, a protagonista começa a agir nos bastidores, buscando falhas de Ademir e planejando se infiltrar em uma associação de advogados se passando por funcionária.

Pedro balançado e o surto de Bruna



O coração de Pedro será testado até o limite. Apesar de estar comprometido com Bruna, ele deixa escapar que não é feliz e se mostra cada vez mais confuso, chegando ao ponto de chamar a atual pelo nome de Adriana.

Ciente da ameaça, Bruna não deixa barato. Ela vai até a casa de Adriana para provocá-la e exige que a rival fique longe de seu homem.

No entanto, o peso da rivalidade, o ciúme e as tensões recentes cobram um preço alto da saúde de Bruna, que sofre com uma forte dor de cabeça e acaba desmaiando no fim da semana.

Barracos e ambições de Pilar



Outro destaque da semana é Pilar, que promete não dar paz a ninguém. Ela arma um escândalo gigantesco no salão de beleza ao dar de cara com Adriana, fazendo graves acusações.

A confusão só não termina na delegacia porque Ademir a convence a não registrar queixa-crime. Longe dali, a vilã também articula uma grande rasteira nos negócios da família: ela avisa a Ingrid e Ulisses que pretende destituir Tiago da presidência da joalheria para colocar a filha no poder.

Resumo dos Capítulos da Semana

