Resumo de 'Quem Ama Cuida': o que acontece nos capítulos da semana 13 a 18 de julho de 2026
Na semana de 13 a 18 de julho, protagonista confronta inimigo em evento público, recruta amigas para vingança e avança; Bruna sofre desmaio.
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A temperatura vai subir e os ressentimentos do passado cobrarão seu preço nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida.
Entre os dias 13 e 18 de julho, o público verá Adriana dar passos firmes e perigosos para destruir aqueles que arruinaram sua vida, enquanto triângulos amorosos ganham contornos dramáticos.
Aliança feminina e plano em andamento
Determinada a não deixar barato a injustiça que sofreu, Adriana decide bater de frente com seus inimigos. Ela comparece ao evento de Ademir e o acusa abertamente de ter comprado testemunhas para condená-la. Percebendo que não conseguirá derrubar os poderosos sozinha, ela se reaproxima de Lyris e Nancy.
Em uma conversa franca, Adriana pergunta se pode contar com as amigas para se vingar das pessoas que a colocaram na cadeia. A dupla aceita a perigosa missão.
Nos dias seguintes, a protagonista começa a agir nos bastidores, buscando falhas de Ademir e planejando se infiltrar em uma associação de advogados se passando por funcionária.
Pedro balançado e o surto de Bruna
O coração de Pedro será testado até o limite. Apesar de estar comprometido com Bruna, ele deixa escapar que não é feliz e se mostra cada vez mais confuso, chegando ao ponto de chamar a atual pelo nome de Adriana.
Ciente da ameaça, Bruna não deixa barato. Ela vai até a casa de Adriana para provocá-la e exige que a rival fique longe de seu homem.
No entanto, o peso da rivalidade, o ciúme e as tensões recentes cobram um preço alto da saúde de Bruna, que sofre com uma forte dor de cabeça e acaba desmaiando no fim da semana.
Barracos e ambições de Pilar
Outro destaque da semana é Pilar, que promete não dar paz a ninguém. Ela arma um escândalo gigantesco no salão de beleza ao dar de cara com Adriana, fazendo graves acusações.
A confusão só não termina na delegacia porque Ademir a convence a não registrar queixa-crime. Longe dali, a vilã também articula uma grande rasteira nos negócios da família: ela avisa a Ingrid e Ulisses que pretende destituir Tiago da presidência da joalheria para colocar a filha no poder.
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Resumo dos Capítulos da Semana
- Segunda-feira (13/07 - Cap. 48): Pedro deixa escapar que não é feliz. Camilo reage mal ao conhecer Lyris. Otoniel avisa Rosa que deixarão a casa. Adriana chega de surpresa ao evento de Ademir.
- Terça-feira (14/07 - Cap. 49): Adriana acusa Ademir de corrupção. Pedro comete falha e chama Bruna de Adriana. A protagonista consegue emprego num salão de beleza. Nancy e Adriana se reencontram.
- Quarta-feira (15/07 - Cap. 50): Adriana confessa a Nancy que ainda ama Pedro, mas mantém o foco na vingança. Bruna vai à casa de Adriana provocá-la. Adriana e Pilar se esbarram no salão.
- Quinta-feira (16/07 - Cap. 51): Pilar arma barraco e acusa Adriana. Pedro reforça que está com Bruna. Adriana pede ajuda das amigas para se vingar dos responsáveis por sua prisão.
- Sexta-feira (17/07 - Cap. 52): Lyris e Nancy aceitam entrar no plano de Adriana. Ademir impede Pilar de denunciar a protagonista. Ulisses se dá mal e perde dinheiro no jogo. Elisa ouve detalhes da vingança.
- Sábado (18/07 - Cap. 53): Pilar quer tirar a presidência de Tiago. Bruna tem crise forte de dor de cabeça e desmaia. Adriana planeja invasão na associação e observa Ademir com a secretária.