Resumo 'Coração Acelerado': o que acontece nos capítulos da semana 13 a 18 de julho de 2026
Na semana de 13 a 18 de julho, cantor se declara para a amada, assume o romance publicamente e decide romper contrato milionário com Ronei.
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A temperatura vai subir e as máscaras vão cair nos próximos capítulos de Coração Acelerado. Entre os dias 13 e 18 de julho de 2026, o público finalmente assistirá à grande virada no romance de João Raul e Agrado, enquanto as armações dos vilões começam a sofrer consequências desastrosas.
O beijo elétrico e a noite de amor na ilha
O clima de romance que já vinha se desenhando no convés do navio explode logo no início da semana. Após uma troca de olhares apaixonada no palco, João Raul abre o coração e se declara para Agrado. A intensidade do momento resulta em um beijo apaixonado, e os dois finalmente se amam.
O casal decide esticar o momento a sós e vai namorar em uma ilha paradisíaca. Vivendo dias perfeitos, João Raul se encanta ainda mais e começa a planejar o casamento com a amada, deixando claro que a relação dos dois mudou para sempre.
Plano de Naiane dá errado e sobra para os aliados
Enquanto o amor triunfa de um lado, do outro a vilania tropeça nas próprias pernas. Naiane, com a ajuda de Cinara, prepara mais uma arapuca para sabotar as cantoras. Ela sabota um chá, mas o plano dá errado: Talita e Tino tomam a bebida por engano e acabam perdendo a voz.
Apesar do fracasso no plano contra as rivais, a vida pessoal de Naiane ganha novos contornos. Gael é finalmente libertado do quarto onde estava preso no navio e os dois se beijam.
Ao longo da semana, os dois relembram a infância, se entregam à paixão e passam a ficar juntos, culminando em uma declaração de amor pública feita por Gael em um programa de rádio.
O anúncio do casamento e a revelação da verdadeira Diana
A fofoca corre rápido após Talita perceber o "brilho nos olhos" de João Raul e fazer uma postagem bombástica nas redes sociais, gerando grande repercussão.
Pressionado por Ronei a dar explicações em uma coletiva de imprensa, João Raul decide chutar o balde: ele desafia o empresário e anuncia publicamente que deseja se casar com Agrado.
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Não bastasse isso, para o espanto geral de todos e de Talita, João Raul revela que Agrado é a verdadeira Diana, a musa inspiradora que todos procuravam.
Guerra com Ronei e multa milionária
A decisão de assumir o amor de sua vida faz com que João Raul decida dar um basta definitivo nas manipulações do empresário.
O cantor avisa que vai encerrar o contrato com Ronei, gerando desespero em Walmir. No entanto, o vilão não vai entregar os pontos tão fácil.
Ronei lembra o artista sobre o valor astronômico da multa rescisória para quebrar o vínculo, deixando João Raul espantado com a quantia necessária para conquistar sua liberdade profissional.
Resumo dos Capítulos da Semana
- Segunda-feira (13/07 - Cap. 149): Talita quer registrar olhar de João Raul para Agrado. Naiane arma nova arapuca, mas Talita e Tino tomam o chá batizado por engano e perdem a voz. Gael é libertado e beija Naiane.
- Terça-feira (14/07 - Cap. 150): João Raul se declara para Agrado e os dois se beijam e se amam. Naiane e Gael ficam juntos na mesma praia onde o casal principal está namorando.
- Quarta-feira (15/07 - Cap. 151): João Raul planeja casamento. Postagem de Talita sobre o romance do cantor com Agrado viraliza. Desafiando Ronei, João Raul anuncia a todos que quer se casar com Agrado.
- Quinta-feira (16/07 - Cap. 152): João Raul choca a todos ao revelar que Agrado é a verdadeira Diana. Gael se declara para Naiane no rádio. João Raul decide rescindir o contrato com Ronei.
- Sexta-feira (17/07 - Cap. 153): Ronei cobra multa pesada de rescisão e tenta intrigar Talita contra o cantor. Naiane assume seu amor por Gael. Agrado e João Raul fazem viagem secreta.
- Sábado (18/07 - Cap. 154): Ronei tenta colocar Eduarda contra Agrado. Naiane tenta criar conteúdo para a web com Gael. João Raul fica chocado com o valor real da multa para se livrar de Ronei.