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Resumo 'A Nobreza do Amor': o que acontece nos capítulos da semana 13 a 18 de julho de 2026

Na semana de 13 a 18 de julho, vilã é desmascarada por denúncia, foge e acaba obrigada a trabalhar na igreja; Alika revela vinda de Omar.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 12/07/2026 às 17:31
Casos de família, punições rigorosas e o retorno de Omar: o que acontece nesta semana em 'A Nobreza do Amor'
Casos de família, punições rigorosas e o retorno de Omar: o que acontece nesta semana em 'A Nobreza do Amor' - Reprodução/TV Globo

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Os próximos capítulos de A Nobreza do Amor, entre os dias 13 e 18 de julho de 2026, prometem chacoalhar as estruturas dos principais núcleos da trama. Enquanto Virgínia sofre as consequências de suas maldades, o núcleo real enfrenta traições, roubos e prisões domiciliares.

A queda de Virgínia e o trabalho forçado

A máscara de Virgínia vai cair de vez nesta semana. Após ser confrontada por Diógenes e Marta devido às acusações de Lúcia/Alika, ela descobre que o cerco está se fechando.

Para piorar sua situação, o padre Viriato revela a Belmira que foi a megera quem o denunciou para o bispo. A fofoca corre rápido e Diógenes descobre toda a verdade.

Antes disso, Virgínia tenta apelar para o drama e anuncia uma greve de fome, mas o plano não cola.

Ela foge do castigo e se esconde na casa de Graça, mas o pai a resgata e decreta uma punição humilhante para o seu orgulho: a vilã será obrigada a ajudar o padre Viriato com os trabalhos braçais da igreja, virando piada até para Mirinho.

Alika abre o coração e anuncia chegada bombástica

No núcleo principal, a tensão amorosa continua. Alika decide ser completamente franca com Tonho e revela que Omar está a caminho do Brasil com a firme intenção de se casar com ela.

Apesar de balançada, ela confessa ao afilhado de Casemiro que tem uma enorme dívida de gratidão com o estrangeiro, deixando o futuro do casal de protagonistas em aberto.

Paralelamente, o ateliê de Alika e Teresa ganha um grande impulso profissional quando José as presenteia com uma nova máquina de costura para dar conta das grandes encomendas.

Guerra real: o roubo das joias e a prisão de Kênia

O palácio vai virar um verdadeiro campo de batalha. Dumi, Akin e Ladisa conseguem colocar as mãos na urna com as joias de Jendal, mas a fuga dá errado. Perseguidos por Pascoal, eles conseguem escapar, mas Ladisa deixa cair a chave do esconderijo rebelde.

Pascoal usa o deslize para acusar a princesa Kênia de ter facilitado a ação dos saqueadores. Furioso, Jendal não poupa a própria filha e tranca Kênia em uma cela escura.

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Mais tarde, ele até liberta a princesa para manter as aparências diante de suas pretendentes, mas a mantém como refém sob severas ameaças dentro do castelo.

Pedido de namoro oficial e a nova rainha

Para fechar a semana com um toque de romance e tradição, Ana Maria cansa de esperar e incentiva Manoel a tomar uma atitude.

Pressionado pela amada e pelas provocações de Mirinho, o rapaz finalmente cria coragem e pede oficialmente a mão de Ana Maria em namoro para o coronel Casemiro. No núcleo de Batanga, as comemorações tomam conta do local com a escolha de Binta como a nova rainha.

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Resumo dos Capítulos da Semana

  • Segunda-feira (13/07 - Cap. 95): Diógenes e Marta confrontam Virgínia. Alika revela a Tonho que Omar está prestes a chegar ao Brasil. Dumi planeja furtar as joias do rei.
  • Terça-feira (14/07 - Cap. 96): Alika confessa que Omar quer casamento. Virgínia se revolta contra punição de Marta. Dumi, Akin e Ladisa encontram a urna com as joias de Jendal.
  • Quarta-feira (15/07 - Cap. 97): Rebeldes fogem da guarda real, mas perdem a chave do esconderijo. Jendal pune Kênia por apoiar os rebeldes e a tranca em uma cela. Virgínia faz greve de fome.
  • Quinta-feira (16/07 - Cap. 152): Viriato revela a Belmira que Virgínia o traiu. Virgínia quebra o castigo e foge para a casa de Graça. Dumi tenta resgatar Kênia, mas é flagrado.
  • Sexta-feira (17/07 - Cap. 153): Diógenes descobre armação de Virgínia, a tira da casa de Graça e ordena que ela trabalhe na igreja. Jendal liberta Kênia, mas a faz refém no castelo.
  • Sábado (18/07 - Cap. 154): Virgínia perde o controle, ataca Alika na igreja e leva o troco. Diógenes pede desculpas pela filha. Manoel toma coragem e pede Ana Maria em namoro para Casemiro.

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