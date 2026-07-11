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Resumo 'Quem Ama Cuida' (11/07): Silvana reencontra Laurentino

Em cena que vai ao ar neste sábado (11), personagens ficam mexidos com reencontro inesperado e relembram o passado. Veja o que acontece.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 11/07/2026 às 7:11
Silvana reencontra Laurentino em Quem Ama Cuida
Silvana reencontra Laurentino em Quem Ama Cuida - Foto: Globo

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Em cenas previstas para irem ao ar a partir deste sábado, dia 11, em ‘Quem ama cuida’, Silvana (Belize Pombal) reencontra Laurentino (Alan Rocha) de forma totalmente inesperada.

Depois de ter o carro parado por causa de um pneu furado, ela recebe a ajuda de Joel (Ricardo Teodoro), que troca o pneu e a convida para lavar as mãos no restaurante mineiro de Laurentino.

No local, ela se depara com o dono do estabelecimento e os dois se encaram, imóveis, impactados pelo reencontro após muitos anos sem contato.

Silvana, então, conta que sua vida tomou rumos bem diferentes desde que se falaram pela última vez. Ela relembra que se casou com Belmiro Brandão e mais tarde ficou viúva.

Também comenta que dedicou boa parte da vida ao filho, Tiago (Gui Ferraz), e aos negócios da família após a morte do marido.

Laurentino, por sua vez, revela que também construiu uma família, se casou com Mirtes (MC Carol) e realizou o sonho de abrir o restaurante, do qual tem muito orgulho. O clima da conversa é marcado por nostalgia e curiosidade mútua.

Laurentino observa Silvana com carinho, como quem tenta confirmar lembranças de um passado importante.

Em seguida, Nancy (Jeniffer Nascimento) aparece, reconhece Silvana e demonstra surpresa ao descobrir que ela pertence à família Brandão, o que leva a conversa para o caso da morte de Arthur (Antonio Fagundes).

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Silvana fala sobre a tragédia que atingiu a família e destaca a dor e as consequências que o crime deixou para todos.

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Ao perceber que o assunto deixa o ambiente pesado, Laurentino procura mudar o rumo da conversa e valoriza o reencontro e evitando que o momento seja tomado por lembranças dolorosas.

Antes de ir embora, Silvana agradece a hospitalidade e a ajuda de Joel e Laurentino faz questão de convidá-la a voltar ao restaurante sempre que quiser, enquanto Silvana demonstra estar profundamente mexida e reflete sozinha sobre a coincidência de ter reencontrado Laurentino depois de tantos anos.

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