Resumo 'Coração Acelerado': o que acontece no capítulo deste sábado (11/07)

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No capítulo deste sábado (11/07), vilã ataca rivais, Gael fica preso em alto mar e Tino sofre crise alérgica com bombom batizado.

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A viagem de navio mal começou e os passageiros de Coração Acelerado já estão enfrentando grandes turbulências.

No capítulo deste sábado, 11 de julho, o plano de Naiane para desestabilizar suas rivais acaba criando uma onda de confusões e colocando personagens em situações completamente inesperadas em alto mar.

Embarque tenso e ciúmes no convés



Assim que a embarcação zarpa, o clima de romance e rivalidade toma conta dos corredores. João Raul e Agrado não conseguem disfarçar a forte conexão e trocam olhares carregados de eletricidade logo no convés principal, deixando claro que a viagem será longa para os dois.

Enquanto isso, o sucesso de Leandro começa a incomodar. O cantor é rapidamente cercado por um grupo de fãs entusiasmadas, o que desperta o lado mais seguro — e irônico — de Eduarda, que não perde a chance de dar uma alfinetada bem-humorada no namorado.

Claquete de confusões: Gael preso e bombom batizado



A grande reviravolta da noite começa com uma boa intenção que dá errado. Gael decide levar a cachorrinha Patricinha até o navio para fazer companhia a Naiane.

O problema é que ele se atrapalha completamente com o relógio e, quando se dá conta, as portas já fecharam e o navio partiu, deixando-o preso na embarcação em pleno alto mar.

Paralelamente, a vilã Naiane decide agir nos bastidores. Disposta a arruinar a viagem das cantoras, ela sabota as malas de Agrado e Eduarda.

No entanto, o feitiço vira contra o feiticeiro de forma dramática: Tino come, por engano, um bombom adulterado que fazia parte dos planos da vilã e sofre uma crise alérgica violenta, espalhando o pânico a bordo.

Planos frustrados e declaração musical



Não demora muito para que Agrado note o sumiço completo de suas roupas. Ligado nos movimentos do navio, Bará começa a suspeitar imediatamente de que uma armação pesada foi orquestrada contra elas.

Ao perceber que seu plano mirabolante falhou mais uma vez e que Tino foi a verdadeira vítima, Naiane entra em surto completo.

Para fechar o capítulo com chave de ouro, o show no navio começa em grande estilo.

Alheio ao caos dos bastidores, João Raul sobe ao palco e faz uma apresentação emocionante, cantando uma música romântica enquanto fixa seus olhos em Agrado, deixando o clima ainda mais intenso para os próximos dias da viagem.