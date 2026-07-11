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Resumo 'A Nobreza do Amor' (11/07): Casemiro confronta Mirinho após recuperação de Tonho

Em cena que vai ao ar neste sábado (11), coronel acusa o filho de trocar remédio por água; Nicolas Prattes comenta fase sombria.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 11/07/2026 às 8:07
Casemiro (Cássio Gabus Mendes) confronta Mirinho (Nicolas Prattes)
Casemiro (Cássio Gabus Mendes) confronta Mirinho (Nicolas Prattes) - Foto: Globo/ Divulgação

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A recuperação inesperada de Tonho (Ronald Sotto) leva Casemiro (Cássio Gabus Mendes) a tomar uma atitude drástica. Desconfiado de que Mirinho (Nicolas Prattes) foi o responsável por trocar o remédio do afilhado por água enquanto ele estava internado, o coronel decide encarar o filho e exigir explicações.

Em cenas previstas para irem ao ar a partir de sábado, dia 11, em 'A Nobreza do Amor', durante um jantar na Casa Grande, Casemiro, Graça (Fabiana Karla) e Ana Maria (Julia Lemos) brindam a melhora de Tonho.

Ao chegar e descobrir o motivo da celebração, Mirinho tenta disfarçar a frustração e questiona como o rapaz conseguiu sobreviver, mesmo estando desenganado pelos médicos. A reação do filho chama ainda mais a atenção de Casemiro.

Pouco depois, o coronel vai até o quarto de Mirinho para uma conversa definitiva. Sem rodeios, afirma que sabe que foi ele quem trocou o remédio de Tonho por água.

Casemiro explica que chegou a essa conclusão ao reconstituir os acontecimentos no hospital e lembrar que Mirinho ficou sozinho no quarto justamente quando a adulteração aconteceu.

Surpreso, o noivo de Virginia nega tudo e tenta inverter a situação. Revoltado, diz que o pai está levantando uma falsa acusação e questiona como pode ser visto como alguém capaz de cometer uma crueldade daquela dimensão.

Casemiro, porém, não se deixa convencer. Ele afirma que talvez ninguém consiga provar o que aconteceu, mas deixa claro que já não acredita mais nas justificativas do filho.

Casemiro revela toda a sua decepção. Abalado, lembra que Mirinho e Tonho foram criados juntos, praticamente como irmãos, e lamenta que o próprio filho tenha sido capaz de colocar a vida do rapaz em risco.

Em seguida, admite que sente ter falhado na criação de Mirinho e afirma não saber mais como corrigir os erros do passado. Sem conseguir esconder a dor, o dono do Engenho Bonafé encerra a conversa e deixa o quarto emocionado.

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Nicolas Prattes comenta que a trama entra em uma nova fase para Mirinho. “Agora a gente está entrando, sem dúvida, numa sequência da novela que mostra um lado mais sombrio do Mirinho, mais feio, frio, mas literalmente sombrio, e botando a mão na massa para mostrar essa sombra de uma maneira bem evidente.

Mas o Mirinho não dá o braço a torcer. Ele mantém a postura na frente do pai, jura por tudo que não foi ele. Inclusive, ele se sente indignado de estar sendo acusado de algo tão macabro”, revela o ator.

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