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Quem Ama Cuida: Ex-presidiária, Adriana promete fazer Tom pagar por mentiras na Justiça

Em liberdade condicional após ser condenada a 12 anos de prisão, a fisioterapeuta confronta o eletricista na rua e jura vingança com juros.

Por Bianca Tavares Publicado em 09/07/2026 às 9:49 | Atualizado em 09/07/2026 às 9:50
- Globo / Reprodução

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Nos próximos capítulos da novela Quem Ama Cuida, da TV Globo, o reencontro entre Adriana (Leticia Colin) e Tom (Allan Souza Lima) promete balançar as estruturas da trama.

Em liberdade condicional após passar uma temporada atrás das grades, a fisioterapeuta acabará esbarrando com o eletricista no meio da rua, iniciando um acerto de contas tenso e cheio de rancor.

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Adriana foi condenada a 12 anos de reclusão devido ao depoimento mentiroso de Tom no tribunal. O malandro, movido por ganância, aceitou um suborno financeiro oferecido por Ademir (Dan Stulbach) para depor contra a neta de Otoniel (Tony Ramos). Agora, livre da prisão, a mocinha não pretende deixar barato a traição que destruiu sua vida.

Globo / Reprodução

Adriana manda a real para Tom em Quem Ama Cuida - Globo / Reprodução

O confronto e as ameaças na rua

Ao cruzar com Adriana na rua, Tom não perderá a oportunidade de debochar da situação da ex-detenta, questionando se ela "deixou de ver o sol nascer quadrado".

Apesar de tentar evitar a discussão inicialmente, a viúva de Arthur perderá a paciência diante das provocações do marido de Elenice (Mariana Sena). Com sangue nos olhos, ela avisará categoricamente que o vilão pagará com juros por todo o mal que lhe causou.

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