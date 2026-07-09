fechar
Novela | Notícia

Mirinho sabota remédio por ciúmes do pai e quase provoca a morte de Tonho em A Nobreza do Amor

Tomado pelo ódio ao ouvir o coronel chamar o afilhado de filho, o jovem joga a medicação fora e coloca o rapaz à beira da sepultura.

Por Bianca Tavares Publicado em 09/07/2026 às 10:09
Cena da sabotagem de Mirinho em A Nobreza do Amor
Cena da sabotagem de Mirinho em A Nobreza do Amor - Reprodução / TV Globo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Nos próximos capítulos de A Nobreza do Amor, nova trama da TV Globo, a inveja desmedida de Mirinho (Nicolas Prattes) cruzará todos os limites da crueldade.

Ao acompanhar o pai em uma visita ao hospital, o jovem escuta o coronel declarar que Tonho (Ronald Sotto) é como se fosse um verdadeiro filho para ele. Tomado pelo ódio e por ciúmes doentios, o vilão sabota o tratamento do rapaz baleado, trocando sua medicação por água pura no frasco.

Reprodução / Globo
Viriato reza por Tonho em A Nobreza do Amor - Reprodução / Globo

Tonho, que já estava em estado delicado após levar um tiro no peito durante a violenta invasão do bando de Belarmino (Renan Monteiro) a Barro Preto, enfrentava uma grave infecção pós-cirúrgica.

Com a sabotagem oculta de Mirinho, o quadro de saúde do namorado de Alika/Lúcia (Duda Santos) desaba drasticamente, deixando a equipe médica de Onildo (Paulo Lessa) completamente sem respostas.

Leia Também

Desenganado pelos médicos e milagre na extrema-unção

A piora progressiva obriga o médico a aumentar as doses, até que o erro no frasco é descoberto — mas já tarde demais. Diante da falência iminente dos órgãos, uma junta médica se reúne e desengana oficialmente o afilhado de Casemiro (Cássio Gabus Mendes).

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Sem esperanças da ciência, o padre Viriato (Marcelo Médici) é chamado às pressas ao leito hospitalar para ministrar o sacramento da extrema-unção.

Paralelamente, a sabedoria popular corre contra o tempo. Dona Menina (Zezé Polessa) prepara às pressas uma mistura poderosa com ervas medicinais e a entrega a Caetana (Cyrya Coentro).

Reprodução / Globo
Dona Menina evita tragédia comTonho em A Nobreza do Amor - Reprodução / Globo

A funcionária de Graça (Fabiana Karla) consegue administrar a "poção" ao filho às escondidas. É durante a emocionante oração do reverendo, cercado pelo pranto de Alika e Niara/Vera (Erika Januza), que o milagre acontece: Tonho desperta repentinamente do coma, deixando todos em choque e frustrando os planos assassinos do rival.

Leia também

Quem Ama Cuida: Ex-presidiária, Adriana promete fazer Tom pagar por mentiras na Justiça
novela

Quem Ama Cuida: Ex-presidiária, Adriana promete fazer Tom pagar por mentiras na Justiça
Coração Acelerado: Plano de vilã dá errado e jantar corporativo termina com influencer na emergência
novela

Coração Acelerado: Plano de vilã dá errado e jantar corporativo termina com influencer na emergência

Compartilhe

Tags