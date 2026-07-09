Mirinho sabota remédio por ciúmes do pai e quase provoca a morte de Tonho em A Nobreza do Amor

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Tomado pelo ódio ao ouvir o coronel chamar o afilhado de filho, o jovem joga a medicação fora e coloca o rapaz à beira da sepultura.

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Nos próximos capítulos de A Nobreza do Amor, nova trama da TV Globo, a inveja desmedida de Mirinho (Nicolas Prattes) cruzará todos os limites da crueldade.

Ao acompanhar o pai em uma visita ao hospital, o jovem escuta o coronel declarar que Tonho (Ronald Sotto) é como se fosse um verdadeiro filho para ele. Tomado pelo ódio e por ciúmes doentios, o vilão sabota o tratamento do rapaz baleado, trocando sua medicação por água pura no frasco.

Viriato reza por Tonho em A Nobreza do Amor - Reprodução / Globo

Tonho, que já estava em estado delicado após levar um tiro no peito durante a violenta invasão do bando de Belarmino (Renan Monteiro) a Barro Preto, enfrentava uma grave infecção pós-cirúrgica.

Com a sabotagem oculta de Mirinho, o quadro de saúde do namorado de Alika/Lúcia (Duda Santos) desaba drasticamente, deixando a equipe médica de Onildo (Paulo Lessa) completamente sem respostas.

Desenganado pelos médicos e milagre na extrema-unção

A piora progressiva obriga o médico a aumentar as doses, até que o erro no frasco é descoberto — mas já tarde demais. Diante da falência iminente dos órgãos, uma junta médica se reúne e desengana oficialmente o afilhado de Casemiro (Cássio Gabus Mendes).

Sem esperanças da ciência, o padre Viriato (Marcelo Médici) é chamado às pressas ao leito hospitalar para ministrar o sacramento da extrema-unção.

Paralelamente, a sabedoria popular corre contra o tempo. Dona Menina (Zezé Polessa) prepara às pressas uma mistura poderosa com ervas medicinais e a entrega a Caetana (Cyrya Coentro).

Dona Menina evita tragédia comTonho em A Nobreza do Amor - Reprodução / Globo

A funcionária de Graça (Fabiana Karla) consegue administrar a "poção" ao filho às escondidas. É durante a emocionante oração do reverendo, cercado pelo pranto de Alika e Niara/Vera (Erika Januza), que o milagre acontece: Tonho desperta repentinamente do coma, deixando todos em choque e frustrando os planos assassinos do rival.