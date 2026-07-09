Coração Acelerado: Plano de vilã dá errado e jantar corporativo termina com influencer na emergência
Zilá tenta bajular Talita Mendes com banquete no Grupo Amaral, mas prato batizado provoca forte reação alérgica e pânico geral.
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Nos próximos capítulos da novela Coração Acelerado, da TV Globo, a vilã Zilá (Leandra Leal) verá sua estratégia de aproximação com o mercado virar um verdadeiro pesadelo de relações públicas.
Disposta a conquistar o apoio da influenciadora digital e jornalista Talita Mendes (Luellen de Castro), a presidente do Grupo Amaral decide organizar um jantar de gala em sua sede corporativa, mas o evento terminará de forma trágica em uma maca de hospital.
O objetivo de Zilá era limpar sua barra após o estrondoso sucesso do Festival de Sucos do Zuzanete, evento que ela tentou boicotar sem sucesso.
O que a empresária não esperava é que uma sabotagem na cozinha colocaria a vida da convidada de honra em risco iminente, transformando a noite planejada para ser um triunfo em um fiasco absoluto.
Prato batizado por amante provoca crise grave
O cardápio da noite se tornará indigesto quando Talita Mendes consumir um dos pratos preparados por Amélie (Fernanda Pimenta).
A cozinheira agiu a mando da amante de Ronei (Thomás Aquino), resultando em uma combinação perigosa que engatilha uma severa crise alérgica na jornalista. Sem conseguir respirar e com o coração acelerado, a influencer precisará ser socorrida às pressas.
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Para piorar o humor da megera, quem assume as rédeas do salvamento é seu ex-marido, Alaorzinho (Daniel de Oliveira), que comparece ao evento acompanhado da nova namorada, Janete (Letícia Spiller).
É ele quem carrega Talita para a emergência do hospital, deixando Zilá completamente desmoralizada diante de seus convidados de elite.