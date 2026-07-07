Resumo 'Quem Ama Cuida' (07/07): Adriana e Pedro se reencontram em abrigo
Vilã Pilar é assaltada e abandonada na rua, ex-casal fica frente a frente em trabalho voluntário e Ulisses perde herança no jogo; veja o resumo.
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O clima vai ficar completamente tenso no capítulo desta terça-feira, 7 de julho, em Quem Ama Cuida. Os caminhos dos protagonistas vão se cruzar da forma mais inesperada possível, enquanto a grande vilã da trama provará do próprio veneno em uma noite de puro terror.
Confira o resumo completo do capítulo 43:
O QUE VEM AÍ NA SEGUNDA FASE DE QUEM AMA CUIDA?
Pilar inferniza a todos e sofre as consequências nas ruas
Após o choque do reencontro no cemitério, Pilar (Isabel Teixeira) não perde tempo e confronta duramente Adriana (Letícia Colin).
A arrogância da megera, no entanto, está fazendo com que ela colecione inimigos: na clínica, Bia deixa claro para César que não suporta a vilã, enquanto Brigitte também destila suas reclamações sobre Pilar para Tilde.
Mas o pior está por vir para a ricaça. Ao sair à noite, Pilar e seu motorista sofrem um assalto violento no meio da rua e são obrigados a abandonar o carro, ficando completamente desamparados.
O reencontro emocionante de Adriana e Pedro
Decidida a recomeçar sua vida longe da sombra do passado, Adriana abre o coração para Maurício e revela o verdadeiro motivo de ter se distanciado de Pedro (Caio Castro). Buscando um propósito, a fisioterapeuta se voluntaria para ajudar as pessoas em um abrigo de desabrigados.
Paralelamente, Pedro conversa com Ademir e confessa que ainda tem esperanças de que seu pai se torne uma pessoa melhor. Movido pelo mesmo desejo de fazer o bem, Pedro também vai até o abrigo. Lá, Adriana e Pedro se encontram frente a frente, mudando o destino do ex-casal.
Crise familiar, herança e vício em jogos
No núcleo familiar de Bruna, a paz passou longe. A jovem tem uma discussão feia com Carmita. Tentando resolver a vida financeira, Bruna engole o orgulho e pede um emprego para Tiago na joalheria.
Enquanto isso, Fábia comenta com Dora o quanto Ulisses mudou drasticamente de comportamento após abocanhar a herança deixada por Arthur Brandão.
E as fofocas fazem sentido: completamente deslumbrado, Ulisses perde uma fortuna no jogo. Mais tarde, na academia, Dora reconhece Otoniel ao longe. Para fechar o núcleo, Patrick se oferece para ser o par de Fábia na dança.
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Clínica de vento em popa
Nos negócios, os planos de expansão continuam firmes. Após as exigências de Pilar, Rafael cumpre o combinado e contrata Fernando para integrar oficialmente a equipe médica de sua clínica, mexendo com o tabuleiro de interesses do local.