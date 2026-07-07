Resumo 'Quem Ama Cuida' (06/07): Adriana sai da prisão e confronta Pilar

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Passagem de tempo marca casamento infeliz de Pedro e Bruna; mocinha conquista liberdade e encara vilã em cemitério neste sábado; confira.

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O clima vai ficar completamente tenso e cheio de confrontos na virada de fase de Quem Ama Cuida nesta segunda-feira, 6 de julho.

Uma grande passagem de tempo vai chacoalhar a trama, trazendo mudanças radicais na vida dos protagonistas e o aguardado retorno da mocinha disposta a tudo para recuperar sua dignidade.

Confira o resumo completo do capítulo 42:

ATORES IDOSOS DA TV BRASILEIRA

Adriana ganha a liberdade e jura justiça



O dia mais esperado por Adriana (Letícia Colin) finalmente chega: ela consegue a sua liberdade condicional.

No entanto, ela não sai da prisão a mesma de antes. Com sangue nos olhos, a fisioterapeuta promete que não vai descansar até fazer justiça contra todos que a prejudicaram.

A nova postura da mocinha acende um sinal de alerta em Otoniel e Elisa, que ficam profundamente preocupados com os rumos que esse desejo de vingança pode tomar.

Casamento de fachada e choque familiar



Após um período fora, Bruna e Pedro retornam de viagem oficialmente casados. Mas o clima de lua de mel passa bem longe dali. André percebe logo de cara a total falta de entusiasmo de Pedro com o próprio casamento.

Para piorar a situação na família, Carmita cai para trás e fica completamente chocada ao ser informada por Bruna de que o casal planeja morar junto com ela. Enquanto isso, Tiago recebe a notícia do casamento de Bruna e fica profundamente abalado.

Negócios em alta e jogo de interesses



No núcleo médico, a maré está para peixe. Rafael comemora com entusiasmo a consolidação de sua nova sociedade com César na clínica.

De olho nessas oportunidades, Pilar (Isabel Teixeira) coloca as mansas em Fernando e exige que ele comece a trabalhar se quiser continuar tendo um teto para morar. Sem saída, ele se oferece para integrar a equipe médica da clínica de Rafael.

O grande confronto no cemitério



Decidida a retomar sua vida, Elenice perde o medo, enfrenta Tom de cabeça erguida e avisa que vai fazer uma visita para apoiar Adriana.

Mas o destino reserva um momento de tirar o fôlego para fechar o capítulo: ao visitar o túmulo de Arthur Brandão (Antonio Fagundes) para prestar suas homenagens, Adriana dá de cara com sua pior inimiga, Pilar. O embate promete faíscas!