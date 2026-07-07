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Resumo 'Coração Acelerado' (07/07): Agrado e João Raul decidem viajar juntos

Plano de Zilá falha após Talita salvar o Zuzanete na web, casais se declaram e Agrado aceita embarcar em cruzeiro; veja resumo do cap 144.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 07/07/2026 às 7:24
Coração Acelerado (17/06): Agrado toma decisão drástica para fugir de ex
Coração Acelerado (17/06): Agrado toma decisão drástica para fugir de ex - Reprodução/TV Globo

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O amor vai vencer as armações e a segunda-feira vai terminar cheia de romance e grandes decisões no capítulo desta terça-feira, 7 de julho, em Coração Acelerado.

O plano de Zilá de arruinar o festival de sucos vai dar com os burros n'água, enquanto os casais da trama finalmente tomam coragem para assumir seus sentimentos.

Confira o resumo completo do capítulo 144:

MIGUEL FALABELA É PAI?

O amor está no ar: reconciliações e noites inesquecíveis

A ressaca do festival de sucos traz desfechos emocionantes para os corações apaixonados da novela. João Raul percebe que Agrado está com o estado completamente alterado devido à confusão do evento e cuida da moça com todo o carinho.

Mais tarde, Agrado começa a recuperar a memória, lembra de ter beijado João Raul e fica totalmente surpresa com a própria atitude. Sem esconder a felicidade, os dois decidem compartilhar a novidade: João Raul conta sobre o beijo para Luan, enquanto Agrado corre para desabafar com Eduarda.

E não para por aí! A noite também foi de romance para outros casais:

Leandro e Eduarda finalmente deixam as desavenças de lado e ficam juntos de verdade.

Malvino e Laurinha acordam, percebem que passaram a noite inteira lado a lado e abrem o coração, confessando o amor que sentem um pelo outro.

Tino transborda gratidão e agradece a Esteban pela noite maravilhosa que passaram juntos.

Mudando de núcleo, Eva toma a iniciativa e convida Vânia para sair.

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O plano de Zilá fracassa e Talita salva o Zuzanete

Se Zilá e Ronei achavam que conseguiriam fechar as portas do bar de Zuzu e Janete com a sabotagem nos sucos, eles quebraram a cara.

Para a surpresa de todos, a influenciadora Talita ignora o mal-estar geral e faz uma publicação em suas redes sociais elogiando o Zuzanete ao extremo. O post viraliza e vira um sucesso absoluto, deixando Ronei e Zilá completamente indignados e espumando de raiva com o fracasso do plano maligno.

A reviravolta do cruzeiro

Inconformado com a derrota, Ronei decide mudar de estratégia para afastar seus desafetos. Ele procura Naiane e pede ajuda para convencer João Raul a aceitar a proposta de viajar em um cruzeiro.

Para a surpresa absoluta de todos, o plano de convencimento funciona rápido demais: João Raul e Agrado entram em total acordo e decidem embarcar no cruzeiro juntos, deixando os vilões de queixo caído com a audácia do casal.

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