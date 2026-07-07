Resumo 'A Nobreza do Amor' (07/07): Rei Jendal manda prender a própria filha

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Plano de roubo de Dumi falha, Kênia é jogada na cela pelo pai e vilã Virgínia faz greve de fome após ser desmascarada; veja resumo do cap 93.

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O clima de palácio vai virar uma verdadeira arena de guerra e traições no capítulo desta terça-feira, 7 de julho, em A Nobreza do Amor. A audaciosa tentativa de roubo das joias da coroa vai dar totalmente errado, e a inocente Kênia pagará o preço mais alto pela ambição dos rebeldes.

Confira o resumo completo do capítulo 93:

O roubo das joias falha e Kênia vai para a masmorra



A noite de crimes nos bastidores do reino termina em desespero. Dumi, Akin e Ladisa tentam executar o plano de furtar as joias do rei, mas o alarme soa e eles passam a ser perseguidos implacavelmente por Pascoal e toda a guarda real.

O trio de saqueadores consegue escapar por um triz, mas a vitória dura pouco: durante a fuga alucinada, Ladisa deixa cair a chave do esconderijo secreto.

Pascoal encontra o objeto e desvenda o rastro dos fugitivos. Ao darem falta da chave, Akin, Dumi e Ladisa entram em completo pânico.

O pior acontece quando Pascoal junta as peças e acusa Kênia de ter usado seu charme para distraí-lo de propósito, facilitando a fuga de Dumi e dos rebeldes. Furioso e sem piedade, o rei Jendal afirma que não poupará a própria filha e manda prender Kênia em uma cela escura.

Guerra psicológica de Virgínia e segredos revelados



No núcleo dos vilões desmascarados, o jogo de manipulação ganha contornos dramáticos. Não aceitando ser encurralada por seus crimes, Virgínia decide apelar para o vitimismo extremado e anuncia publicamente que fará uma greve de fome para comover a todos e tentar escapar da punição.

Enquanto isso, em outra parte da cidade, a teia de segredos familiares começa a se cruzar. Maria Helena fica em choque e completamente surpresa ao descobrir, por acaso, que Dôra já conhece a misteriosa Jacinta há muito tempo.

Sucesso nos negócios e pressão no romance



Apesar do caos no palácio, a maré está excelente para a nossa mocinha. Lúcia/Alika colhe os frutos de seu talento e aceita uma encomenda gigantesca para o seu ateliê, consolidando seu nome na alta sociedade e preparando terreno para sua independência.

Já no núcleo jovem, a pressão pelo compromisso sério está no ar. Mirinho abre o coração e confessa para Manoel que Ana Maria está apenas esperando que ele tome coragem e faça o pedido oficial de namoro de uma vez por todas.