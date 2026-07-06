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Resumo 'Coração Acelerado' (06/07): Zeca investiga sabotagem no Zuzanete

Após festival terminar em caos, Zeca tenta descobrir quem batizou os sucos; Agrado e João Raul curtem romance nesta segunda; confira o resumo.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 06/07/2026 às 9:08
Coração Acelerado: Naiane flagra Eduarda e Leandro e vaza fotos
Coração Acelerado: Naiane flagra Eduarda e Leandro e vaza fotos - Reprodução/TV Globo

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O clima vai ficar completamente tenso no início da semana em Coração Acelerado. Após o festival de sucos ter terminado em um verdadeiro cenário de caos e mal-estar geral, as consequências da armação de Zilá vão começar a aparecer.

Confira tudo o que vai rolar no capítulo 144:

A ressaca do festival e as desconfianças de Zeca

Depois de um sábado caótico onde quase todos os convidados passaram mal por conta do suco "batizado", a segunda-feira começa com o bar Zuzanete tentando juntar os cacos.

Janete e Zuzu sofrem com o prejuízo e a vergonha, sem entender o que deu errado na receita. Quem não vai engolir essa história de jeito nenhum é Zeca.

Intrigado com o comportamento estranho de todos no evento, ele começa a investigar os bastidores da cozinha e fica muito perto de descobrir que Osmar esteve escondido ali a mando de Zilá.

O início da nova parceria musical

No núcleo artístico, a segunda-feira é de muito trabalho e recomeços. Após decidirem esquecer o passado e retomar a parceria profissional, Agrado, Eduarda e Leandro se reúnem para traçar os novos rumos da carreira e definir o repertório do grupo.

O clima é de pura empolgação, e a sinergia entre eles promete trazer grandes hits de volta aos palcos.

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O amor está no ar para os novos casais

Apesar dos problemas no bar, o romance vai blindar os novos casais da novela:

  • Janete e Alaorzinho: Após finalmente decidirem ficar juntos, os dois aproveitam o início da semana para curtir a fase de namoro, prometendo apoiar um ao outro para superar a crise do Zuzanete.
  • Agrado e João Raul: Depois da declaração de amor avassaladora de Agrado, o casal vive momentos de pura cumplicidade, mostrando que estão prontos para blindar a relação contra qualquer fofoca.

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