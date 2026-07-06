Resumo 'A Nobreza do Amor' (06/07): Virgínia é encurralada após denúncia
Vilã é confrontada por Diógenes, Alika anuncia a chegada de Omar ao Brasil e Dumi planeja roubo das joias do rei nesta segunda; veja resumo.
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As máscaras continuam caindo e o cerco está se fechando contra os vilões no capítulo desta segunda-feira, 6 de julho, em A Nobreza do Amor. O acerto de contas contra as armações de Virgínia ganha força, enquanto novos planos perigosos começam a ser desenhados nos bastidores.
Confira tudo o que vai rolar no capítulo 91:
O QUE VEM AÍ NA SEGUNDA FASE DE QUEM AMA CUIDA?
O cerco fecha contra Virgínia e Sebastião é pressionado
As denúncias feitas por Lúcia/Alika finalmente começam a surtir efeito. Sem saída, Virgínia é colocada contra a parede e confrontada duramente por Diógenes e Marta, que exigem explicações sobre as graves acusações que pesam contra ela.
Não parando por aí, a investigação avança: Diógenes e Mirinho vão atrás de Sebastião e o questionam sem meias palavras sobre o apoio que ele deu ao crime cometido por Virgínia.
A chegada de Omar e o desespero de José
O clima vai ficar tenso para o núcleo central com uma revelação bombástica. Alika joga limpo com Tonho e revela que Omar já está a caminho do Brasil.
A notícia acende um sinal de alerta vermelho em José, que fica profundamente preocupado e apavorado quando Alika avisa que pretende contar toda a verdade para Omar sobre o envolvimento dele com Tonho.
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Fátima dobra a aposta na mentira
A farsa sobre a falsa doença continua rendendo. Onildo tenta apelar para o bom senso e bate de frente com Fátima, afirmando categoricamente que Miguel e Salma têm todo o direito de saber a real verdade sobre o estado de saúde dela.
No entanto, sem nenhum escrúpulo, Fátima ignora o conselho e arma uma nova armadilha para enganar Salma, garantindo que vai continuar manipulando a própria filha como bem entende.
Plano de roubo real e o santuário em Barro Preto
Nos bastidores do palácio, a ambição fala mais alto. Dumi se reúne secretamente com Akin e Ladisa para detalhar um plano ousado e extremamente perigoso: furtar as joias do rei.
Antes disso, o próprio Dumi aconselha Kênia a disfarçar o seu profundo descontentamento em relação a Jendal para não levantar suspeitas. Para fechar o capítulo, Bartô divide com Miguel um desejo antigo e revela a ideia de construir um santuário em homenagem à sua mãe na região de Barro Preto.