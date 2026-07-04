Resumo Quem Ama Cuida: o que acontece no capítulo deste sábado (04/07)

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Vilã confessa que pagou capanga para atacar a mocinha; Ulisses mente após se ferrar no jogo e beijo agita os bastidores; veja resumo.

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O bicho vai pegar e as máscaras vão começar a cair no capítulo deste sábado, 4 de julho, em Quem Ama Cuida. Após a passagem de tempo, os conflitos estão mais inflamados do que nunca e a sede de justiça vai movimentar a trama das nove.

Confira tudo o que vai rolar no capítulo 41:

ATORES IDOSOS DA TV BRASILEIRA

Adriana jura vingança e Pilar confessa crime



A temporada atrás das grades transformou a mocinha. Com sangue nos olhos, Adriana (Letícia Colin) não quer saber de lamentações e jura solenemente que vai se vingar de cada uma das pessoas que armaram para colocá-la na cadeia.

Enquanto isso, no mundo de fora, Pilar (Isabel Teixeira) mostra que não tem limites: a vilã abre o jogo com Ademir e assume que pagou um capanga para atentar contra a vida de Adriana, mas faz questão de negar que tenha empurrado Arthur Brandão (Antonio Fagundes).

Mentiras, cassino e fofoca no casamento



A vida de Ulisses (Alexandre Borges) está virando uma bola de neve. Após se enfiar em novas enrascadas no submundo do jogo, ele inventa uma mentira daquelas para Carolina, afirmando que foi assaltado e agredido por bandidos na rua.

Só que o casamento dele com Fábia (Flavia Alessandra) corre perigo por outro lado: Pilar, sempre venenosa, joga uma semente da discórdia na mente de Fábia, insinuando que Ulisses pode estar pulando a cerca.

Esperança na cadeia e notícias de fora



Ainda na prisão, o clima ganha um tom de despedida. Lyris (Pri Helena) conversa com Adriana e revela que sua liberdade está muito perto de acontecer.

Mais tarde, a protagonista recebe a visita de Otoniel, que traz notícias preocupantes do lado de fora: ele conta que Elisa foi diagnosticada com fibromialgia, deixando a fisioterapeuta de coração partido.

Beijo nos bastidores e vitória na dança



Nem só de drama vive o capítulo! O clima vai esquentar nos bastidores da dança. Durante um ensaio intenso, a faísca fala mais alto e André e Dora se entregam a um beijo apaixonado.

Para fechar a noite com chave de ouro, o talento dos palcos é recompensado: Carolina e André dão um show de sincronia e faturam o grande prêmio do concurso de dança.