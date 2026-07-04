Resumo 'Coração Acelerado': veja o que acontece no capítulo deste sábado (04/07)

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A mando de Zilá, vilão invade cozinha e intoxica convidados de festival; Janete e Alaorzinho ficam juntos neste sábado; veja o resumo.

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O clima vai ficar completamente tenso — e um tanto quanto caótico — no capítulo deste sábado, 4 de julho, em Coração Acelerado. O que era para ser uma grande festa de celebração vai acabar em caso de polícia após uma armação nos bastidores do Zuzanete.

Confira tudo o que vai rolar no capítulo 143:

Sabotagem na cozinha e pânico no festival



O festival de sucos organizado no bar de Zuzu e Janete tinha tudo para ser um sucesso estrondoso, atraindo inclusive a presença de Talita. O problema é que a inveja fala mais alto: Osmar, agindo sob as ordens da terrível Zilá, consegue se infiltrar e se esconder na cozinha do estabelecimento.

Ele sabota um dos principais sucos preparados pelas donas do bar. No entanto, o plano não sai exatamente como o planejado, já que ele altera apenas um sabor, o que acaba irritando profundamente Zilá e Ronei.

Mal-estar geral e comemoração equivocada



Não demora muito para a armação fazer as primeiras vítimas. Logo após consumirem a bebida batizada, os clientes e convidados começam a apresentar os primeiros sintomas de intoxicação e mal-estar.

Zeca percebe que há algo de muito errado com o comportamento e a saúde das pessoas no local e estranha a situação. Porém, sem ter noção do perigo real, Talita minimiza o problema e garante que o evento está sendo um verdadeiro sucesso.

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O retorno da parceria e declaração de amor



Apesar da confusão no bar, o núcleo musical tem motivos para comemorar. Agrado, Eduarda e Leandro deixam as desavenças de lado, conversam seriamente e decidem retomar oficialmente a parceria musical que tanto sucesso fez no passado.

Além disso, o amor está no ar para Agrado, que toma coragem e se declara abertamente para João Raul.

Clima de romance no ar



Para fechar o capítulo com uma pitada de leveza em meio ao caos do festival sabotado, os assuntos do coração ganham um desfecho positivo para um dos casais mais queridos da trama: Alaorzinho e Janete finalmente se entendem e decidem ficar juntos de vez.