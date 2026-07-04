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Resumo "A Nobreza do Amor": Veja o que acontece no capítulo deste sábado (04/07)

Plano de Virgínia contra ateliê é desmascarado, Alika promete vingança e Fátima esconde exames em capítulo deste sábado; confira o resumo.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 04/07/2026 às 7:13
Mirinho quer Tonho morto em A Nobreza do Amor
Mirinho quer Tonho morto em A Nobreza do Amor - Reprodução / TV Globo

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As emoções estão à flor da pele e os segredos do passado começam a vir à tona no capítulo deste sábado, 4 de julho, em A Nobreza do Amor. Com os planos de vingança avançando e descobertas cruciais mudando o rumo da trama, os personagens terão que tomar decisões definitivas.

Confira tudo o que vai rolar no capítulo 90:

Planos expostos, fúria de Alika e desconfiança

A casa vai cair para a grande vilã da história. Belmira decide abrir o jogo e revela para Lúcia/Alika toda a verdade sobre a armação que Virgínia preparou para destruir o ateliê.

Revoltada com a covardia, Alika não engole a traição e garante a Teresa que não deixará Virgínia sair impune dessa história. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a própria Virgínia consegue dar a volta por cima temporariamente e faz as pazes com Mirinho.

Grande descoberta de Malungo e mistérios do Oráculo

A busca que movimentou os últimos capítulos finalmente terá um desfecho. Após uma longa investigação e uma conversa estratégica com Jorge, Malungo finalmente descobre o paradeiro secreto de Niara e Alika, o que promete chacoalhar a vida das protagonistas nos próximos dias.

No núcleo místico, Jendal busca respostas para o seu destino e recebe conselhos valiosos do oráculo a respeito de quem será a sua futura esposa.

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Cúmplice de mentira e convocação urgente

Fátima recebe os resultados dos seus exames e descobre que está com a saúde completamente perfeita. No entanto, com medo de perder suas regalias, ela implora para que Onildo guarde o diagnóstico em segredo absoluto, fingindo que continua doente.

Na igreja, o clima também fica tenso: Viriato recebe uma convocação urgente do bispo para se apresentar em Natal e precisará deixar a região o quanto antes.

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Ciúmes e visitas inesperadas

Para fechar o capítulo, a boa vontade alheia vai gerar faíscas. Graça não consegue esconder o seu incômodo e fica furiosa ao descobrir que Ana Maria se ofereceu voluntariamente para dar aulas na escola de Vera/Niara.

Paralelamente, os laços afetivos continuam se estreitando na vila com a visita carinhosa de Dumi a Kênia.

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