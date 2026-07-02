Resumo Quem Ama Cuida: o que acontece no capítulo desta quinta (02/07)
Protagonista revela quem a atacou e ganha aplausos de detentas, Carolina e André se beijam e Francesca observa Otoniel; confira.
Clique aqui e escute a matéria
O resumo do capítulo de Quem Ama Cuida desta quinta-feira, 2 de julho de 2026, traz momentos de alta tensão no presídio, segredos de bastidores e o início de uma reviravolta para a protagonista. A trama das sete avança com mistérios envolvendo o passado e alianças perigosas.
Confira tudo o que acontece no capítulo 39 da novela:
QUEM MATOU ARTHUR BRANDÃO?
Atrás das grades: Aliança, ataque e o respeito das detentas
Após o susto na prisão, Adriana acorda fragilizada, mas toma uma decisão firme: ela se nega a revelar a identidade de quem a feriu, morrendo de medo de sofrer retaliações ainda piores lá dentro.
No entanto, no aconchego da cela, ela decide abrir o jogo com suas aliadas de confiança, Nancy e Lyris, revelando que foi Zeni a autora do atentado contra a sua vida.
A justiça no presídio age rápido através de Jandira, que toma a decisão definitiva de transferir Zeni de instituição.
Ao retornar para o pátio, Adriana é surpreendida por uma cena emocionante: ela é recebida com uma salva de palmas de todas as detentas, que celebram a sua coragem por ter conseguido livrar o local da presença de Zeni.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Desabafos, romance e uma aparição misteriosa
Fora da prisão, o clima também é de segredos e cobranças. Maurício abre o coração com Elenice e desabafa, magoado por nunca ser convidado para os eventos da turma da escola. No núcleo dos advogados, Pedro não esconde o seu ranço e trata Ingrid com total hostilidade.
Enquanto isso, o amor começa a dar as caras entre os jovens: Carolina e André se entregam à atração mútua e se beijam pela primeira vez.
Tentando se safar de uma enrascada judicial, Ademir usa a esperteza e inventa uma mentira, dizendo que contratou os serviços profissionais de Tom apenas para tentar se livrar de uma grave acusação de suborno.
No encerramento do capítulo, uma cena sobrenatural e misteriosa promete arrepiar o público: Francesca observa, em silêncio, o momento exato em que Otoniel coloca flores em seu túmulo.