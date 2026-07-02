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Resumo 'Coração Acelerado': veja o que acontece no capítulo desta quinta (02/07)

Agrado e Eduarda se reconciliam, Ronei rouba livro de receitas, Naiane volta com Gael e Irene e Walmir têm reencontro romântico; confira.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 02/07/2026 às 5:25
Coração Acelerado (02/07): Zilá planeja sabotagem e casal se beija
Coração Acelerado (02/07): Zilá planeja sabotagem e casal se beija - Reprodução/TV Globo

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O resumo do capítulo de Coração Acelerado desta quinta-feira, 2 de julho de 2026, promete agitar as emoções do público com reconciliações artísticas, armações perigosas nos bastidores e romance no ar. A trama das nove avança para momentos decisivos antes do aguardado festival.

ATORES IDOSOS DA TV BRASILEIRA

Confira tudo o que acontece no capítulo 142 da novela:

Atrás das câmeras: Paz na música e caos na cozinha

O clima de rivalidade dá trégua para a arte: Agrado finalmente se entende com Eduarda e, em um momento de pura sintonia, as duas decidem viajar juntas.

No entanto, enquanto a paz reina na música, o núcleo dos vilões ferve. Ronei e Zilá unem forças em uma jogada sórdida e enganam Cinara para colocar as mãos no precioso livro de ervas de Nora.

Com a receita certa em posse, Zilá começa a arquitetar a sabotagem contra a participação do bar Zuzanete no festival de sucos. Paralelamente, Ronei liga o sinal de alerta e começa a desconfiar das reais intenções de Osmar.

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Romance em dose dupla e reuniões decisivas

Disposto a bancar o cupido, João Raul convida Irene para um jantar estratégico, com o único objetivo de reaproximá-la de Walmir. Para que tudo saia perfeito, Cláudio entra em ação e pede a ajuda de Rosinha na preparação dos pratos.

O plano funciona melhor do que o esperado e, tomados pela atmosfera, Irene e Walmir se entregam ao sentimento e se beijam.

Quem também volta a se entender entre quatro paredes é o casal Gael e Naiane, que acabam ficando juntos novamente.

Enquanto isso, no bar, Alaorzinho demonstra todo o seu companheirismo e apoia Janete nos últimos preparativos do Zuzanete para o grande festival. No encerramento do capítulo, Agrado toma uma atitude firme e convoca Leandro para uma conversa séria ao lado de Eduarda.

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