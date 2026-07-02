Resumo "A Nobreza do Amor": Veja o que acontece no capítulo desta quinta (02/07)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Tonho recebe alta sob profecia de rezadeira, Casemiro confronta Mirinho por crime e Virgínia decide destruir padre Viriato; confira.

Clique aqui e escute a matéria

O resumo do capítulo de A Nobreza do Amor desta quinta-feira, 2 de julho de 2026, traz grandes alívios e o início de novas tempestades na trama das seis. Entre a recuperação milagrosa do protagonista e as armações da vilã Virgínia, o cenário começa a se desenhar para grandes viradas.

Confira tudo o que acontece no capítulo 88 da novela:

A recuperação de Tonho e o mistério do destino



O clima é de pura emoção e alívio no hospital: Tonho finalmente dá sinais de lucidez completa, fazendo com que todos ao seu redor comemorem a sua melhora.

Quem também aparece para dar apoio é Dona Menina. Durante a visita, a rezadeira faz uma revelação misteriosa sobre o futuro de Tonho que deixa Lúcia/Alika profundamente impressionada e reflexiva sobre o destino do seu amado.

Após o susto e com a saúde restabelecida, Tonho recebe alta médica oficial e faz questão de agradecer de coração a todos que uniram forças em orações por sua vida.

Máscaras caindo, traições e o cerco aos vilões



Enquanto uns comemoram, as vilãs continuam agindo. Fátima mostra que está de olho em tudo e descobre que Salma mentiu descaradamente apenas para conseguir visitar Tonho na clínica.

Já na ala dos ricos, Virgínia choca até mesmo o seu aliado Sebastião ao revelar que tomou uma decisão drástica e sem volta: ela vai denunciar o padre Viriato diretamente ao bispo para destruí-lo.

A justiça também começa a rondar os culpados. Casemiro perde a paciência, coloca Mirinho contra a parede e o confronta abertamente sobre a sabotagem criminosa contra o remédio de Tonho.

No palácio, a resistência ganha força com Chinua, que decide apoiar a princesa Kênia em suas investidas ousadas para minar a tirania do rei Jendal.

No encerramento do capítulo, o perigo cruza os oceanos: Malungo entra em contato com Jendal e anuncia que o seu navio desembarcará em breve no Brasil.