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Resumo "A Nobreza do Amor": Veja o que acontece no capítulo desta quinta (02/07)

Tonho recebe alta sob profecia de rezadeira, Casemiro confronta Mirinho por crime e Virgínia decide destruir padre Viriato; confira.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 02/07/2026 às 5:40
Tonho recebe alta sob profecia de rezadeira, Casemiro confronta Mirinho por crime e Virgínia decide destruir padre Viriato; confira.
Tonho recebe alta sob profecia de rezadeira, Casemiro confronta Mirinho por crime e Virgínia decide destruir padre Viriato; confira. - Reprodução/TV Globo

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O resumo do capítulo de A Nobreza do Amor desta quinta-feira, 2 de julho de 2026, traz grandes alívios e o início de novas tempestades na trama das seis. Entre a recuperação milagrosa do protagonista e as armações da vilã Virgínia, o cenário começa a se desenhar para grandes viradas.

Confira tudo o que acontece no capítulo 88 da novela:

A recuperação de Tonho e o mistério do destino

O clima é de pura emoção e alívio no hospital: Tonho finalmente dá sinais de lucidez completa, fazendo com que todos ao seu redor comemorem a sua melhora.

Quem também aparece para dar apoio é Dona Menina. Durante a visita, a rezadeira faz uma revelação misteriosa sobre o futuro de Tonho que deixa Lúcia/Alika profundamente impressionada e reflexiva sobre o destino do seu amado.

Após o susto e com a saúde restabelecida, Tonho recebe alta médica oficial e faz questão de agradecer de coração a todos que uniram forças em orações por sua vida.

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Máscaras caindo, traições e o cerco aos vilões

Enquanto uns comemoram, as vilãs continuam agindo. Fátima mostra que está de olho em tudo e descobre que Salma mentiu descaradamente apenas para conseguir visitar Tonho na clínica.

Já na ala dos ricos, Virgínia choca até mesmo o seu aliado Sebastião ao revelar que tomou uma decisão drástica e sem volta: ela vai denunciar o padre Viriato diretamente ao bispo para destruí-lo.

A justiça também começa a rondar os culpados. Casemiro perde a paciência, coloca Mirinho contra a parede e o confronta abertamente sobre a sabotagem criminosa contra o remédio de Tonho.

No palácio, a resistência ganha força com Chinua, que decide apoiar a princesa Kênia em suas investidas ousadas para minar a tirania do rei Jendal.

No encerramento do capítulo, o perigo cruza os oceanos: Malungo entra em contato com Jendal e anuncia que o seu navio desembarcará em breve no Brasil.

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