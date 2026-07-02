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'Quem Ama Cuida': Passagem de tempo e casamento secreto chocam na nova fase

Adriana sai da prisão e descobre que Pedro se casou com Bruna; Pilar ameaça a mocinha e Ulisses se afunda no jogo na nova fase; confira.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 02/07/2026 às 14:02
Adriana sai da pris&atilde;o e reencontra fam&iacute;lia na segunda fase de 'Quem Ama Cuida'
Adriana sai da prisão e reencontra família na segunda fase de 'Quem Ama Cuida' - Foto: Globo/ Manoella Mello

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A novela das nove está prestes a passar por uma reviravolta monumental. Uma grande passagem de tempo marca a virada em "Quem Ama Cuida", reconfigurando todas as tramas, trazendo novos conflitos e colocando os protagonistas novamente em rota de colisão após anos de afastamento.

Com o salto na história, o público vai acompanhar a nova realidade dos personagens e o início de uma caçada implacável por justiça e acerto de contas.

Confira as principais mudanças que vão sacudir a trama:

A liberdade de Adriana e a decepção com Pedro

Após passar anos atrás das grades, Adriana (Letícia Colin) finalmente consegue a sua liberdade condicional. O foco da fisioterapeuta agora é um só: provar sua inocência e fazer justiça. No entanto, o seu coração vai sofrer um duro golpe.

Pedro (Chay Suede) reconstrói a vida no exterior durante esse tempo e retorna ao Brasil casado com Bruna (Nanda Marques). Não vai demorar para que Adriana descubra que o grande amor da sua vida voltou com a ex, gerando uma profunda mágoa e decepção na mocinha.

QUEM MATOU ARTHUR BRANDÃO?

O embate no cemitério: Pilar contra-ataca

O destino tratará de colocar as duas grandes rivais frente a frente da maneira mais dramática possível. Adriana vai visitar o túmulo de Arthur Brandão (Antonio Fagundes) e dará de cara com a grande vilã da história, Pilar (Isabel Teixeira).

As duas terão um embate tenso e inflamado. A partir desse reencontro, Pilar jura infernizar não apenas a vida de Adriana, mas também a de toda a sua família.

O submundo do jogo e ciúmes no casamento

A passagem de tempo não mudou os velhos hábitos de Ulisses (Alexandre Borges). Cada vez mais viciado na jogatina, ele passa a frequentar um cassino clandestino e lá conhece Lyris (Pri Helena), ex-colega de cela de Adriana que agora trabalha no local.

Enquanto se envolve em novas enrascadas, Ulisses vai espumar de ciúmes ao ver a aproximação de sua esposa, Fábia (Flávia Alessandra), com o charmoso professor de dança, Patrick (Igor Rickli).

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