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'Coração Acelerado': Eduarda pensa em encerrar a dupla com Agrado

Magoada por segredo sobre Leandro, Agrado se afasta de amiga; Eduarda assume o erro e ameaça romper parceria musical com Ronei; veja detalhes.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 02/07/2026 às 13:34 | Atualizado em 02/07/2026 às 13:42
Agrado, vivida por Isadora Cruz, em Coração Acelerado
Agrado, vivida por Isadora Cruz, em Coração Acelerado - Reprodução / TV Globo

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Agrado (Isadora Cruz) fica magoada ao descobrir que Eduarda (Gabz) escondeu durante tanto tempo os sentimentos que nutria por Leandro (David Junior).

Em cenas previstas para irem ao ar a partir desta quinta-feira (02) em 'Coração Acelerado', Agrado decide se afastar por alguns dias e vai para a casa de Janete (Letícia Spiller).

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Confira tudo o que acontece no capítulo 142 da novela:

Enquanto isso, Eduarda sofre com a distância da melhor amiga e passa a acreditar que prejudicou de forma irreversível a parceria que construíram juntas.

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Tomada pela culpa, Eduarda procura Ronei (Thomas Aquino) determinada a encerrar a parceria com Agrado.

O empresário, no entanto, se recusa a aceitar o rompimento, expõe os impactos que a decisão poderia causar à carreira de Duda e propõe uma solução temporária.

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Ele sugere que Eduarda se afaste de Bom Retorno por algumas semanas, fechando shows para ela fora da cidade, enquanto a poeira baixa entre as duas.

Antes de partir, porém, Eduarda envia uma mensagem para Agrado. Nela, reconhece os erros que cometeu e revela que pretende viajar.

A gravação surpreende Agrado e ela decide procurar a amiga. Emocionada, Eduarda conta toda a história de sua paixão por Leandro e reafirma que a amizade das duas sempre foi a coisa mais importante da sua vida.

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