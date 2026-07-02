A Nobreza do Amor: Infecção grave faz Tonho correr risco de morte

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Após levar tiro por Alika, vaqueiro piora em hospital e Dr. Onildo cogita abrir o corpo do rapaz em nova cirurgia de emergência; veja.

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A vida de Alika (Duda Santos) e de toda a família de Tonho (Ronald Sotto) vai se transformar em um verdadeiro pesadelo médico em A Nobreza do Amor.

O herói, que arriscou a própria pele e levou um tiro certeiro para salvar a princesa de Batanga, enfrentará a fase mais crítica de sua internação no hospital de Biri-Biri.

ATORES IDOSOS DA TV BRASILEIRA

O diagnóstico não poderia ser mais assustador: o vaqueiro contrairá uma infecção generalizada que colocará sua sobrevivência por um fio.

Confira os detalhes dramáticos dos próximos capítulos:

A pior notícia dentro do quarto de hospital



A atmosfera de angústia tomará conta do quarto onde o protagonista luta para viver. Enquanto Caetana (Cyria Coentro) tenta aliviar a febre do filho trocando compressas de água fria em sua testa, o rapaz, totalmente debilitado, começará a delirar e balbuciar palavras sem nexo.

Em um canto do cômodo, o Dr. Onildo (Paulo Lessa) analisará o quadro clínico com o médico de plantão e dará o veredito devastador para a dona de casa:

"O médico do hospital tem a mesma opinião que eu, dona Caetana: Tonho pegou uma infecção, por isso essa febre alta. Infelizmente, é bastante grave, sim..."

O desespero de Alika e o risco de uma nova cirurgia



Nesse momento exato, Alika e Niara (Erika Januza) entrarão no quarto carregando uma imagem de Mama Muxima, a santa protetora, na esperança de um milagre. Ao notar o desespero no rosto de Caetana, a mocinha sentirá o baque e confrontará o médico, que não esconderá a gravidade da situação.

Niara, tentando manter a cabeça no lugar, perguntará se o organismo do vaqueiro ainda tem forças para reagir. Onildo explicará que eles entrarão imediatamente com remédios antissépticos pesados, mas deixará claro que, se a medicação não fizer efeito rápido, a última alternativa será extrema e altamente invasiva.

O médico revelará que pode ser necessário abrir o tórax e a barriga de Tonho mais uma vez para limpar o tecido infectado ou drenar o abcesso. A revelação fará Caetana quebrar o protocolo e cair no choro desesperada, sendo amparada por uma Alika também em pedaços.