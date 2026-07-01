2ª fase de 'Quem Ama Cuida': novos casais marcam a virada da novela

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Walcyr Carrasco e Claudia Souto escalam quatro novos romances com traição, paixão proibida e envolvimento com o crime; veja quem fica com quem.

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A novela das nove está prestes a passar por uma verdadeira chacoalhada. A 2ª fase de 'Quem Ama Cuida' chega com novos casais que marcam a virada da novela, prometendo mudar o destino dos personagens e deixar o público colado na tela a partir de julho.

A trama escrita em parceria por Walcyr Carrasco e Claudia Souto vai acelerar o passo, e pelo menos quatro romances inéditos vão reconfigurar os núcleos principais, trazendo pitadas de obsessão, superação, crime e até o clássico tabu da diferença de idade.

Se você quer ficar por dentro de quem vai balançar o coração de quem na nova fase, confira os casais que vão incendiar a história:

1. César e Brigitte: obsessão e ciúme na área



Se você achava que Brigitte (Tata Werneck) ia sossegar, se enganou. Nos próximos capítulos, ela elege um novo alvo para as suas loucuras: o advogado César (Rainer Cadete).

O problema é que o rapaz é casado com a controladora Bia (Maria Ribeiro) e tem uma filha, Luísa (Maya Dias).

A aproximação entre Brigitte e César vai estremecer o casamento do rapaz, transformando a vida de Bia em um verdadeiro poço de insegurança e crises de ciúme.

2. Mau Mau e Fernando: amor contra o preconceito



Após comer o pão que o diabo amassou nas mãos do avô preconceituoso, Otoniel (Tony Ramos), Maurício (João Victor Gonçalves), o Mau Mau, finalmente terá direito a um recomeço amoroso.

Na virada de fase, ele vai se encantar por Fernando (Pedro Alves), neto de Diná (Rosi Campos).

Embora parte dos telespectadores estivesse torcendo nas redes sociais para ver Mau Mau com Felipe (Pietro Antonelli), os autores decidiram seguir por esse novo caminho — o que não impede futuras reviravoltas na vida dos jovens.

3. Lyris e Ulisses: paixão nos bastidores do crime



A vida fora da cadeia não será nada pacata para Lyris (Pri Helena). A ex-companheira de cela de Adriana (Juliana Paes) conquista a liberdade condicional, mas decide ignorar os bons conselhos e continua no submundo.

Ela vai trabalhar em um cassino clandestino, e é justamente entre uma aposta e outra que ela conhece Ulisses (Alexandre Borges). O marido de Fábia (Flávia Alessandra), que é completamente viciado em jogo, vai se encantar pela garçonete, dando início a uma ligação perigosa para os dois.

4. Dora e André: beijo proibido na escola de dança



Esse romance promete dar o que falar e já começa a dar sinais antes mesmo da virada oficial da história. Dora (Mariana Ximenes) vai começar a morder a língua de ciúmes ao ver que André (Henrique Barreira) está se aproximando de Carolina (Mah Duarte).

O jovem advogado criminalista engata um namoro com a filha de Ulisses, deixando a dondoca loira subindo pelas paredes.

Sem conseguir esconder o que sente, o clima entre Dora e o sobrinho de Ademir (Dan Stulbach) vai esquentar até que, no capítulo previsto para o dia 4 de julho, os dois trocam um beijo ardente na escola de dança dela.