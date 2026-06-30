Resumo Quem Ama Cuida: o que acontece nos capítulos da semana 6 a 11 de julho de 2026
Vilã Pilar sofre assalto com morte, Adriana é humilhada por ser ex-detenta e Pedro confessa que não está feliz com Bruna; veja o resumo.
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O resumo dos capítulos de Quem Ama Cuida para a semana de 6 a 11 de julho de 2026 traz reviravoltas intensas na trama.
Após uma passagem de tempo, a liberdade de Adriana e o casamento repentino de Pedro mudam completamente o cenário, culminando em um reencontro doloroso e cheio de mágoas entre os protagonistas.
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Confira o que vai acontecer em cada capítulo:
Segunda-feira, 6 de julho – Capítulo 42: O casamento de Pedro e a liberdade de Adriana
Após uma passagem de tempo, Bruna e Pedro retornam de viagem oficialmente casados, mas André logo percebe a total falta de entusiasmo do advogado com o matrimônio.
Enquanto isso, Adriana consegue sua liberdade condicional e promete lutar por justiça, deixando Otoniel e Elisa preocupados com seus planos.
Elenice enfrenta Tom e decide visitar Adriana. Carmita fica chocada ao saber por Bruna que o casal irá morar com ela. Pilar exige que Fernando trabalhe para ter onde morar, e ele se oferece para a equipe da clínica de Rafael, que celebra sua sociedade com César.
Tiago fica abalado com o casamento de Bruna. No final do capítulo, Adriana visita o túmulo de Arthur e dá de cara com Pilar.
Terça-feira, 7 de julho – Capítulo 43: Reencontro inesperado no abrigo
Pilar confronta Adriana no cemitério. Bruna discute com Carmita e pede emprego para Tiago na joalheria. Fábia revela a Dora que Ulisses mudou drasticamente após receber a herança de Arthur.
Enquanto Ulisses perde dinheiro no jogo, Patrick se oferece para ser o par de Fábia na dança. Adriana revela a Maurício o verdadeiro motivo de ter se distanciado de Pedro no passado e decide se voluntariar para ajudar pessoas desabrigadas.
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Pedro procura Ademir. Em uma reviravolta, Pilar e seu motorista sofrem um assalto violento. Mais tarde, de forma totalmente inesperada, Adriana e Pedro se encontram no abrigo como voluntários.
Quarta-feira, 8 de julho – Capítulo 44: A chocante descoberta de Adriana
No abrigo, Adriana e Pedro conversam sobre o passado, e o advogado avisa que não desistiu de descobrir o verdadeiro assassino de Arthur.
Maurício incentiva Adriana a abrir o jogo com Pedro. Ulisses avisa a Pilar que o motorista dela não resistiu aos ferimentos do assalto e morreu.
O primo da vítima surge para ameaçar Pilar, exigindo uma recompensa para não revelar as ordens criminosas da vilã. Ulisses ganha no jogo e recebe um conselho de Lyris, que trabalha como garçonete no cassino, para parar de apostar.
Pedro esquece o celular em casa; Bruna vai levar o aparelho para o marido no abrigo e Adriana fica completamente abalada ao descobrir que ele se casou.
Quinta-feira, 9 de julho – Capítulo 45: Humilhação e portas fechadas
Profundamente decepcionada com Pedro, Adriana tenta seguir em frente. Ao ir visitar Elenice, ela é recebida com hostilidade por Tom, que a expulsa de sua casa. Cléber relembra Adriana sobre as regras estritas de sua liberdade condicional.
No núcleo familiar, Otoniel encontra um livro na mochila de Maurício e questiona o neto com dureza, mas Adriana sai em defesa do rapaz. Ulisses morde a língua de ciúmes ao ver Fábia acompanhada por Patrick. Lyris agradece o apoio de Nicolau.
A maré de azar de Adriana continua quando a atendente da clínica liga para cancelar sua entrevista de emprego pelo fato de ela ser uma ex-detenta.
Sexta-feira, 10 de julho – Capítulo 46: Chantagens e o relógio falso
Adriana desabafa com Elisa sobre a humilhação sofrida na clínica. Bruna encontra um relógio que Pedro afirma ser raro, mas Gilda e a própria Bruna descobrem mais tarde que a peça é falsificada. Pilar não dá trégua e faz ameaças diretas à família de Adriana.
Carmita começa a se envolver com um homem misterioso. Sem conseguir se expressar, Nancy escuta Silvana relatar detalhes sobre a morte de Arthur para Laurentino.
Pouco depois, Nancy reencontra Lyris. No encerramento do capítulo, Pedro vai atrás de Adriana e percebe, pelo olhar dela, que a ex-detenta já sabe de todo o seu casamento com Bruna.
Sábado, 11 de julho – Capítulo 47: Pedro confessa infelicidade
Pedro tenta se explicar para Adriana e, no calor do momento, deixa escapar que não está feliz em seu casamento. Cléber deixa o advogado confuso ao questionar se ele teria coragem de largar Bruna para ficar com Adriana.
Ao conhecer Lyris, Camilo reage com extrema frieza; Nancy comenta que o jovem nunca a perdoou pela morte do pai.
Otoniel avisa a Rosa que a família terá que desocupar a casa da amiga, enquanto sente falta de Francesca e ignora Brigitte. Ulisses tenta usar a ajuda de Carolina e Felipe para se reconciliar com Fábia. Determinada a focar em sua reconstrução, Adriana chega para assistir à palestra de Ademir.