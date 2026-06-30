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Resumo 'Coração Acelerado': o que acontece nos capítulos da semana 6 a 11 de julho de 2026

Leandro e Eduarda finalmente ficam juntos, plano de Zilá fracassa com alergia de jornalista e Gael fica preso em navio; veja o resumo semanal.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 30/06/2026 às 22:16
Agrado, vivida por Isadora Cruz, em Coração Acelerado
Agrado, vivida por Isadora Cruz, em Coração Acelerado - Reprodução / TV Globo

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O resumo dos capítulos de Coração Acelerado para a semana de 6 a 11 de julho de 2026 promete prender os telespectadores com muita confusão, romance e armações.

A trama das nove entra em uma fase eletrizante: enquanto os casais principais finalmente se acertam, a vilã Naiane surta com o sucesso dos rivais e planeja uma sabotagem perigosa a bordo de um cruzeiro de luxo.

Confira o que vai acontecer em cada capítulo:

Segunda-feira, 6 de julho – Capítulo 143: O plano do suco dá errado e o amor está no ar

Agrado, Eduarda e Leandro decidem deixar as diferenças de lado e retomam a parceria musical. No bar de Zuzu e Janete, todos se reúnem para o festival de sucos do Zuzanete, sem imaginar que Osmar está escondido na cozinha a mando da vilã Zilá.

Ele sabota um dos sucos feitos pelas donas do bar, mas o tiro sai pela culatra: em vez de estragar o evento, os sintomas estranhos que todos começam a sentir após beberem a mistura viram piada.

A jornalista Talita Mendes chega ao local e garante a Zeca que o evento é um verdadeiro sucesso. No meio do agito, Alaorzinho e Janete finalmente se acertam e ficam juntos, enquanto Agrado, alterada, toma coragem e declara seu amor por João Raul.

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Terça-feira, 7 de julho – Capítulo 144: Leandro e Eduarda se entregam ao amor

João Raul percebe que Agrado não está em seu estado normal e cuida da cantora com todo carinho. Após uma noite intensa, Tino agradece a companhia de Esteban, enquanto Malvino e Laurinha acordam lado a lado, deixando o orgulho de lado para confessar o amor que sentem um pelo outro.

Em um dos momentos mais aguardados da semana, Leandro e Eduarda finalmente se entregam ao sentimento e ficam juntos. No dia seguinte, Agrado acorda, lembra do beijo que deu em João Raul e fica surpresa.

Nas redes sociais, Talita rasga elogios ao Zuzanete, deixando Ronei e Zilá espumando de raiva com o fracasso da sabotagem. Para fechar, Ronei pede ajuda a Naiane para convencer João Raul a aceitar o cruzeiro, e, para a surpresa de todos, João Raul e Agrado concordam com a viagem.

Quarta-feira, 8 de julho – Capítulo 145: Naiane jura vingança e Zilá é afrontada

Janete e Alaorzinho comemoram a nova fase da relação. Do outro lado, Naiane morde a língua de raiva ao ver a harmonia perfeita entre Eduarda, Leandro, João Raul e Agrado. Ronei começa a fechar os últimos contratos para o cruzeiro Paixão em Alto Mar.

Tentando manter as aparências, Naiane pede desculpas a Alaor por tê-lo escorraçado da mansão e agradece o apoio fiel de Gael, convidando o rapaz para passar uns dias com ela na fazenda.

Rosalva e Leocádia perdem a paciência e não aceitam mais os desaforos de Zilá, despertando também a fúria da empregada Amélie contra a patroa. Janete decide que vai afrontar a rival e confirma presença no jantar que Zilá dará no Grupo Alaor para receber a influente Talita.

Quinta-feira, 9 de julho – Capítulo 146: Jantar desastroso e planos frustrados na fazenda

O jantar de Zilá vira um caos absoluto. A vilã se revolta ao ver Janete e Alaorzinho chegando juntos, e Cinara tenta acalmar os ânimos. No meio do jantar, Talita sofre uma crise alérgica grave por causa da comida servida por Zilá, e Alaor precisa carregá-la às pressas para o hospital.

Ronei perde a paciência e repreende Zilá por sua obsessão doentia contra Janete. Na fazenda, Naiane tenta se aproximar intimamente de Gael, mas o rapaz fica doente e estraga os planos de sedução da vilã.

Enquanto Laurinha passa mal e levanta suspeitas em Esteban, João Raul e Agrado confessam a Walmir e Eduarda que ainda são completamente loucos um pelo outro. Ao voltar para a cidade, Naiane vê um outdoor gigante anunciando o show de João Raul e Agrado no cruzeiro e jura destruir o evento de Ronei.

Sexta-feira, 10 de julho – Capítulo 147: Preparativos para o cruzeiro e a receita do chá misterioso

Sentindo-se completamente jogada para escanteio por Ronei na divulgação do cruzeiro, Naiane decide agir de forma sórdida. Ronei anuncia com pompa que João Raul fará a abertura oficial do show de Agrado e Eduarda.

João Raul decide fazer uma nova tatuagem, e Walmir espalha o boato de que o desenho é uma homenagem secreta para Agrado.

Vendo o desespero da influenciadora, Cinara indica a Naiane a receita de um chá misterioso para sabotar as vozes de Agrado e Eduarda durante o navio. O capítulo termina em clima de alta ansiedade, com João Raul, Agrado, Eduarda e Naiane arrumando as malas e se preparando para embarcar no transatlântico.

Sábado, 11 de julho – Capítulo 148: O embarque e a sabotagem das malas no navio

O navio zarpa e a tensão sobe a bordo. João Raul e Agrado trocam olhares carregados de eletricidade logo no convés. Leandro começa a ser cercado e assediado por fãs, fazendo Eduarda alfinetar o namorado com ciúmes.

Gael decide levar a cachorrinha Patricinha até o navio para fazer companhia a Naiane, mas se atrapalha com o horário e acaba preso dentro da embarcação em alto mar. Nos bastidores, Naiane age rápido e sabota as malas de Agrado e Eduarda.

No entanto, Tino acaba comendo por engano um bombom adulterado que estava nos planos da vilã e sofre uma crise alérgica violenta.

Agrado percebe o sumiço de suas roupas e Bará começa a suspeitar de armação. Naiane surta ao perceber que seu plano contra as cantoras fracassou novamente, enquanto João Raul sobe ao palco e canta uma música emocionante olhando fixamente para Agrado.

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