Resumo 'A Nobreza do Amor': o que acontece nos capítulos da semana 6 a 11 de julho de 2026
Rebeldes roubam joias do rei, princesa Kênia vai parar na cela e Virgínia é castigada com trabalho forçado na igreja; veja o resumo semanal.
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O resumo dos capítulos de A Nobreza do Amor para a semana de 6 a 11 de julho de 2026 promete prender a atenção do telespectador.
A trama das seis entra em uma fase de revelações bombásticas: enquanto Alika se vê dividida entre o amor por Tonho e a gratidão por Omar, a vilã Virgínia sofre punições severas da própria família e o núcleo do palácio ferve com a prisão da princesa Kênia.
Confira o que vai acontecer em cada capítulo:
POR ONDE ANDA PRISCILA FANTIN?
Segunda-feira, 6 de julho – Capítulo 91: O retorno de Omar e a farsa de Fátima
Malungo agradece a Jorge pelas valiosas informações recebidas. Após as denúncias de Lúcia/Alika, Diógenes e Marta não engolem a história e confrontam Virgínia com dureza.
No hospital, Onildo tenta ser ético e avisa a Fátima que Miguel e Salma precisam saber a real gravidade de seu estado de saúde, mas a megera engana Salma para manter a filha sob sua manipulação. José fica preocupado quando Alika confessa que revelará a Omar o seu envolvimento com Tonho.
No palácio, Dumi orienta Kênia a disfarçar o descontentamento com Jendal e planeja, junto com Akin e Ladisa, furtar as joias do rei. Diógenes e Mirinho pressionam Sebastião sobre o apoio dele aos crimes de Virgínia.
No fim do capítulo, Alika joga um balde de água fria em Tonho ao revelar que Omar está prestes a chegar ao Brasil.
Terça-feira, 7 de julho – Capítulo 92: Alika faz revelação a Tonho e o roubo das joias
Alika abre o coração e confessa a Tonho que Omar está vindo com a intenção de se casar com ela. O Bispo pressiona Viriato para entender suas últimas atitudes na paróquia.
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Marta decide aplicar um castigo em Virgínia, fazendo com que a vilã jure ainda mais ódio contra Lúcia/Alika. Kênia desabafa com Chinua sobre o interesse perigoso de Jendal por Binta e confidencia que seguiu os conselhos de Dumi para escapar do vilão.
Enquanto Graça e Mirinho tiram sarro da ansiedade de Ana Maria por um pedido de namoro de Manoel, Alika recebe com tristeza o apoio de Onildo ao descobrir a morte de Nilo Peçanha. Onildo, por sua vez, declara seu interesse romântico por Niara.
A noite termina tensa: Dumi, Akin e Ladisa finalmente encontram a urna com as joias de Jendal.
Quarta-feira, 8 de julho – Capítulo 93: Kênia é jogada na cela e Virgínia faz ameaça
(Nota: Devido a um erro de distribuição da emissora, os capítulos 93 e 94 trazem os mesmos acontecimentos centrais).
A fuga do roubo dá errado. Dumi, Akin e Ladisa conseguem escapar da guarda real, mas são perseguidos por Pascoal. No desespero, Ladisa deixa cair a chave do esconderijo secreto, que é encontrada por Pascoal. Ao darem falta do objeto, o trio entra em pânico.
No ateliê, Lúcia/Alika comemora um grande pedido de encomendas, mas a novidade traz preocupação para Teresa. No palácio, Pascoal acusa formalmente Kênia de ter criado uma distração para proteger os saqueadores rebeldes.
Furioso, Jendal promete dar um corretivo na própria filha e tranca Kênia em uma cela escura. Em Barro Preto, Maria Helena descobre com surpresa que Dôra já conhece Jacinta, e a mimada Virgínia, revoltada com o castigo dos pais, anuncia que fará uma greve de fome.
Quinta-feira, 9 de julho – Capítulo 94: O desespero dos rebeldes e o alerta de Teresa
O cerco se fecha para os rebeldes após a perda da chave do esconderijo, e Dumi teme que Jendal descubra que a princesa Kênia estava protegendo o grupo de revolucionários.
Enquanto Kênia padece na prisão do palácio, Mirinho aproveita para atiçar Manoel, avisando que Ana Maria está apenas esperando o pedido oficial de namoro dele. Diógenes não se deixa comover e desconfia totalmente da suposta greve de fome iniciada por Virgínia.
Sexta-feira, 10 de julho – Capítulo 95: Virgínia foge do castigo e Dumi cai em armadilha
Chinua revela a Dumi que Kênia foi jogada no calabouço por ordens do pai, e Akin conclui que a princesa se aliou de vez à rebelião. Alika conversa com Tonho e reforça que possui uma dívida eterna de gratidão com Omar.
Buscando novos ares, Ana Maria decide se voluntariar na escola ao lado de Vera/Niara, enchendo Casemiro de orgulho.
Dôra decide abrir o passado e revela sua verdadeira história para Maria Helena. Virgínia cansa de fingir, foge do castigo em sua casa e vai pedir abrigo a Graça.
A máscara da vilã cai ainda mais quando Viriato revela a Belmira que foi Virgínia quem o denunciou ao bispo. No palácio, Dumi tenta invadir as celas para libertar Kênia, mas é surpreendido em flagrante por Pascoal.
Sábado, 11 de julho – Capítulo 96: A punição humilhante de Virgínia e a chegada ao Recife
Dumi mostra agilidade e consegue fugir de Pascoal, enquanto Kênia aproveita para humilhar o guarda. José traz alegria para o ateliê ao presentear Teresa e Alika com uma nova máquina de costura.
Em Barro Preto, Belmira conta toda a verdade para Diógenes sobre a armação de Virgínia contra o padre Viriato.
Diógenes vai até a casa de Graça, resgata a filha rebelde e avisa que a punição agora será exemplar: Virgínia é condenada a ajudar o padre Viriato nos trabalhos pesados da igreja.
Enquanto isso, Malungo se aproxima estrategicamente do porto do Recife. Mirinho sofre um pequeno acidente e Onildo avisa que ele está fora da dança da festa de São Pedro.
No palácio, Pascoal finalmente captura Ladisa e Jendal liberta Kênia da cela para não levantar suspeitas entre suas pretendentes, mas faz uma ameaça de morte à filha.