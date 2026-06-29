Coração Acelerado: Naiane flagra Eduarda e Leandro juntos e espalha fotos do casal
Influenciadora fotografa casal em clima de romance após show em Brasília e envia imagem para jornalista iniciar escândalo na novela; veja.
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Eduarda (Gabz) viaja para Brasília para se apresentar em um evento e, durante a passagem de som, nota um problema com o equipamento, o que gera preocupação.
A situação é resolvida quando Leandro (David Junior), atendendo ao pedido de Ronei (Thomas Aquino), viaja até lá para ajudá-la. A presença dele surpreende a cantora, já que ela esperava usar aqueles dias para organizar seus sentimentos longe dele.
No entanto, a tentativa de se afastar não dura muito. Em cenas que vão ao ar a partir desta segunda-feira (29) em 'Coração Acelerado', Leandro procura Eduarda, depois do show, e os dois se beijam intensamente, cedendo ao sentimento que vinham tentando conter.
Também em cenas previstas para o capítulo desta segunda-feira (29), Ronei (Thomas Aquino) convida Agrado (Isadora Cruz) e João Raul (Filipe Bragança) para serem as grandes atrações de um cruzeiro.
Diante da resistência dos dois, o empresário arma uma movimentação nas redes sociais para pressionar os artistas a estarem juntos no evento.
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A repercussão deixa Naiane (Isabelle Drummond) irritada ao ver, mais uma vez, o apelo em torno de Agrado e João Raul, principalmente porque o público começa a alimentar rumores e "shippar" os dois.
A influenciadora também viaja para o evento em Brasília e inventa um plano para sair por cima da situação. Fingindo estar em crise de ansiedade, ela pede que Gael (André Luiz Frambach) leve sua cachorrinha Patrícia até a cidade.
No hotel, ele é surpreendido com um beijo de Naiane, e eles acabam passando a noite juntos.
Na manhã seguinte, Naiane vê Eduarda e Leandro juntos no hotel. Enquanto os dois se despedem, eles trocam um selinho e Naiane os fotografa sem que percebam.
A filha de Zilá (Leandra Leal) explode de empolgação ao perceber o que tem nas mãos e que pode desestabilizar a dupla, com uma oportunidade perfeita para virar o jogo a seu favor. Sem pensar duas vezes,
Naiane envia a foto para Talita Mendes (Luellem de Castro), dando início ao escândalo que rapidamente abala as relações entre Eduarda, Leandro e Agrado.