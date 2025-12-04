fechar
Três Graças: Lorena e Juquinha darão o primeiro beijo

Novo romance em "Três Graças"! Após o clima de paquera inicial, Lorena e Juquinha engatarão um namoro, para desagrado do vilão Ferette.

Por Thallys Menezes Publicado em 04/12/2025 às 23:15
Lorena e Juquinha em "Três Graças"
Lorena e Juquinha em "Três Graças" - Reprodução/Globo

Um novo romance avança em "Três Graças"! A novela das nove desenvolverá nos próximos capítulos um casal que pode ganhar o público: Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovski).

Após a alta repercussão das primeiras cenas, as duas terão sua relação aprofundada em breve.

Três Graças: Lorena e Juquinha engatam namoro

Lorena e Juquinha começarão a namorar muito em breve, segundo a colunista Carla Bittencourt.

Nos próximos capítulos, as duas terão uma conversa franca, com a policial parceira de Paulinho (Rômulo Estrela) falando abertamente que quer Lorena como namorada.

As duas engatam um relacionamento e Lorena se vê surpresa, já que não tinha sentido isso por outra mulher até o momento.

Porém, a felicidade das duas chamará a atenção de Ferette (Murilo Benício), pai de Lorena. Por conta de seus esquemas criminosos, ele temerá a aproximação da filha com uma policial.

Após flagrar as duas se despedindo, ele começará a investigar a nova nora e pressionar o casal. 

As cenas devem ir ao ar a partir de 15 de dezembro, ou antes, devido à edição mais acelerada que tem sido adotada na novela.

