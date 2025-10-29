Que horas começa a novela Três Graças hoje (29/10)? Gerluce decide denunciar Ferette

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Gerluce descobrirá o que tanto quer saber em "Três Graças"! Um exame revela a verdade sobre os medicamentos da Fundação Ferette que Lígia tem tomado.

A verdade vem à tona em "Três Graças"!

Após ver a mãe, Lígia (Dira Paes), piorar dia a dia, Gerluce (Sophie Charlotte) finalmente descobrirá a farsa envolvendo os remédios doados por Ferette (Murilo Benício). Veja resumo do dia e horário!

Resumo da novela Três Graças hoje (29/10)

Joélly rebate os argumentos de Raul sobre a gravidez. Juquinha incentiva Paulinho a ligar para Gerluce. Lorena deixa claro para Zenilda que não gosta de Arminda. Kasper fica sabendo na casa de Ferette que seu irmão morreu em um desastre de automóvel. Viviane avisa a Gerluce que existe uma suspeita sobre a eficácia dos remédios. João Rubens não consegue acalmar Kasper. Arminda ironiza a comoção pela morte do irmão de Kasper. Lorena decide dormir na casa de Maggye, para lhe fazer companhia. Gerluce se mostra decidida a denunciar os criminosos.

Resumo da novela Três Graças amanhã (30/10)

Viviane e Gerluce demonstram interesse em fazer a investigação sobre os remédios. Joélly se emociona quando Gerluce afirma que o nascimento da filha foi o dia mais feliz de sua vida. Maggye incentiva Lucélia a morar em São Paulo. Arminda finge ser amiga de Zenilda. Ferette homenageia Samira, chef do restaurante da Fundação. Josefa reage de maneira forte e inesperada à repreensão de Arminda. Gerluce se desespera ao ver Josefa sendo atropelada por um ônibus. O socorrista avisa que Josefa não sofreu nada grave. Célio fica interessado ao saber que Arminda tem dinheiro. Gerluce ouve uma conversa entre Ferette e Arminda, e acaba descobrindo a falcatrua da Fundação.

Que horas Três Graças começa hoje (29/10)?

"Três Graças" começa às 20h30 nesta quarta-feira (29/10), após o Jornal Nacional. Depois da novela, vai ao ar o Futebol na Globo