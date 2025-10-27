Que horas começa Três Graças hoje (27/10)? Bagdá ameaça Raul
Momentos tentos para Raul em "Três Graças"! O pai do filho de Joélly volta a ser ameaçado pelo traficante Bagdá. Saiba resumo e horário.
A situação segue tensa para Raul (Paulo Mendes) em "Três Graças"!
O pai do filho de Joélly (Alana Cabral) receberá um novo ultimato do traficante Bagdá (Xamã). Confira resumo do dia e horário!
Resumo da novela Três Graças hoje (27/10)
Bagdá dá uma semana para Raul pagar a dívida, e leva o relógio que o jovem ganhou de Rogério como garantia. Arminda ameaça colocar Josefa em um asilo. Leonardo pede desculpas a Viviane pelo vexame que deu. Raul se recorda do recado de Bagdá mandando o rapaz se afastar de Joélly. Ferette orienta Viviane a deixar claro à população da Chacrinha o trabalho da Fundação. Rivaldo fica assustado com a chegada inesperada de Alaíde e dos sogros. Lorena reencontra Maggie e avisa a Zenilda e Ferrete que convidou a amiga para jantar. Raul decide se encontrar com Joélly, contrariando a orientação de Bagdá. Paulinho observa Gilmar incomodando Gerluce. Paulinho deixa claro a Gilmar que ele não pode perturbar os moradores do local. Gilmar avisa a Gerluce que não se conforma com o término do namoro. Paulinho leva Gerluce em casa. Joélly e Lígia notam o bom humor da cuidadora.
Resumo da novela Três Graças amanhã (28/10)
Joélly se recusa a revelar à mãe o nome do pai de seu filho. Chica percebe a reação de Rivaldo ao descobrir que Célio perdeu o emprego. Viviane comenta com Gerluce sobre sua impressão de Leonardo. Josefa repreende Arminda por destratar Claudia. Misael diz a Joaquim que não descansará enquanto não vir Ferette na cadeia. Viviane comunica a Gerluce que o resultado do exame de Lígia acusou que não há vestígios do remédio que ela toma. Gerluce decide não dar mais os remédios da Farmácia da Fundação Ferette para Lígia. Josefa conta a Claudia que Arminda e Ferette já eram amantes. Ferette percebe a curiosidade de Gerluce no quarto das Três Graças, e aconselha Arminda a ficar de olho na cuidadora. Gerluce reclama de Ferette para Josefa. Raul discute com Joélly sobre sua situação com Bagdá e a gravidez da jovem.
Horário Três Graças hoje (27/10)
"Três Graças" começa às 21h20 nesta segunda-feira (27/10), após o Jornal Nacional. Depois da novela, vai ao ar o Criança Esperança 2025.