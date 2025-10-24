Bebê Rena brasileiro? Bianca Bin pode viver stalker em nova novela das nove

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

"Três Graças" está apenas começando, mas sua sucessora no horário nobre da Globo já está em preparação!

Com título provisório de "Quem Ama Cuida", a nova novela promete uma trama forte e elenco de estrelas, com autoria de Walcyr Carrasco, responsável por vários sucessos da emissora.

Entre os nomes cotados para o elenco está Bianca Bin, que tem evitado papéis fixos em novelas nos últimos anos. Se confirmada na novela, a atriz terá um retorno em grande estilo.

Bianca Bin pode viver stalker em Quem Ama Cuida

Cotada para "Quem Ama Cuida", Bianca Bin pode ter um papel curioso na novela: uma mulher obcecada por uma celebridade.

A suposta personagem agiria como um stalker, ou seja, alguém que persegue outra pessoa de forma invasiva, segundo a colunista Carla Bittencourt.

A coluna compara o perfil da personagem de Bianca com o da personagem Martha, da série "Bebê Rena", da Netflix, que deu o que falar em 2024.

Na trama da série, a mulher perseguia o Donny Dunn pessoalmente e online de forma obsessiva.

Uma mulher chegou a processar Richard Gadd, criador da série, pela produção, afirmando que a personagem era uma versão deturpada dela mesma. O papel rendeu o Emmy de Melhor Atriz em Série Limitada para Jessica Gunning, intérprete de Martha.

Segundo a colunista, espera-se sequência impactantes de perseguição e chantagem que envolvem a personagem.

Bianca Bin já revelou à imprensa que recebeu convite para participar da trama, mas ressaltou que, por prezar por sua saúde mental, só aceitará se puder ter duas folgas semanais das gravações.

Nos últimos anos, a atriz tem evitado se comprometer com trabalhos de longa data. Entre suas motivações está o desejo de não viver uma rotina exaustiva.

Outros nomes de peso são cotados para a produção, como Camila Queiroz, Mariana Ximenes e Antonio Fagundes. Isabel Teixeira está confirmada como a grande vilã da novela.

Em "Quem Ama Cuida", uma enfermeira dedicada é acusada de matar um idoso milionário que a pôs como herdeira na herança. Após anos presa, ela volta para se vingar de quem a incriminou.