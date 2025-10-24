Bebê Rena brasileiro? Bianca Bin pode viver stalker em nova novela das nove
"Três Graças" está apenas no começo, mas "Quem Ama Cuida" vem aí em 2026. Bianca Bin é um dos nomes cotados para a trama, que estreia em 2026.
"Três Graças" está apenas começando, mas sua sucessora no horário nobre da Globo já está em preparação!
Com título provisório de "Quem Ama Cuida", a nova novela promete uma trama forte e elenco de estrelas, com autoria de Walcyr Carrasco, responsável por vários sucessos da emissora.
Entre os nomes cotados para o elenco está Bianca Bin, que tem evitado papéis fixos em novelas nos últimos anos. Se confirmada na novela, a atriz terá um retorno em grande estilo.
Bianca Bin pode viver stalker em Quem Ama Cuida
Cotada para "Quem Ama Cuida", Bianca Bin pode ter um papel curioso na novela: uma mulher obcecada por uma celebridade.
A suposta personagem agiria como um stalker, ou seja, alguém que persegue outra pessoa de forma invasiva, segundo a colunista Carla Bittencourt.
A coluna compara o perfil da personagem de Bianca com o da personagem Martha, da série "Bebê Rena", da Netflix, que deu o que falar em 2024.
Na trama da série, a mulher perseguia o Donny Dunn pessoalmente e online de forma obsessiva.
Uma mulher chegou a processar Richard Gadd, criador da série, pela produção, afirmando que a personagem era uma versão deturpada dela mesma. O papel rendeu o Emmy de Melhor Atriz em Série Limitada para Jessica Gunning, intérprete de Martha.
Segundo a colunista, espera-se sequência impactantes de perseguição e chantagem que envolvem a personagem.
Bianca Bin já revelou à imprensa que recebeu convite para participar da trama, mas ressaltou que, por prezar por sua saúde mental, só aceitará se puder ter duas folgas semanais das gravações.
Nos últimos anos, a atriz tem evitado se comprometer com trabalhos de longa data. Entre suas motivações está o desejo de não viver uma rotina exaustiva.
Outros nomes de peso são cotados para a produção, como Camila Queiroz, Mariana Ximenes e Antonio Fagundes. Isabel Teixeira está confirmada como a grande vilã da novela.
Em "Quem Ama Cuida", uma enfermeira dedicada é acusada de matar um idoso milionário que a pôs como herdeira na herança. Após anos presa, ela volta para se vingar de quem a incriminou.