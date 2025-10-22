Horário Três Graças hoje (22/10): Confira resumo da novela e horário
"Três Graças" está dando que falar! Após a descoberta da gravidez de Joélly, abandonada pelo pai do bebê, a história ganha novos contornos.
"Três Graças" segue a todo vapor em sua semana de estreia!
Com elenco repleto de estrelas, a história de Gerluce (Sophie Charlotte), Joélly (Alana Cabral) e Lígia (Dira Paes) ganha novos contornos e mistérios.
Veja resumo do dia e horário!
Resumo Três Graças hoje (22/10)
Gerluce apoia Joélly. Josefa diz a Gerluce que a escultura As Três Graças é autêntica e vale uma fortuna. Gerluce comenta com Lígia que, segundo Josefa, Rogério não cometeu suicídio. Paulinho pensa em Gerluce. Leonardo reclama do jeito de Lorena. Arminda aparece mexendo na estátua, que abriga uma quantia grande de dinheiro. Paulinho aborda Gerluce e afirma que gostaria de conhecê-la melhor.
Resumo da novela Três Graças amanhã (23/10)
Misael promete vingar a morte da mulher, diante do túmulo. Misael pede abrigo para Joaquim. Ferette diz a Zenilda que a polícia parou de investigar a morte de Rogério, uma vez que o ex-sócio deixou um bilhete provando que cometeria suicídio. Joaquim avisa a Misael que o amigo corre perigo se descobrirem que ele está vivo, e deixa claro que não quer saber de Lígia e Gerluce. Viviane avisa a Gerluce que viu Joélly na rua. Raul é seguido por um rapaz da comunidade. Josefa ajuda Gerluce a enganar Arminda para que a cuidadora possa ir atrás da filha, que sumiu. Gerluce liga para Paulinho para pedir ajuda. Kellen procura Joélly. Joélly confronta Raul, quando ambos se veem diante de Bagdá e seu bando.
Que horas começa Três Graças hoje (22/10)?
"Três Graças" começa às 20h30 desta quarta-feira (22/10), depois do Jornal Nacional. Após a novela, vai ao ar o Futebol na Globo.