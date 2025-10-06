Isis Valverde pode ser protagonista da nova novela das nove da Globo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Isis Valverde pode estar de volta às novelas da Globo! Longe da emissora desde "Amor de Mãe", atriz foi convidada para trama de Walcyr Carrasco.

Um retorno de peso pode estar a caminho na Globo!

Quatro anos afastada das novelas, a atriz Isis Valverde pode integrar o elenco de uma nova novela das nove. A última trama dela foi "Amor de Mãe", exibida entre 2019 e 2021.

Isis Valverde é convidada para protagonizar Quem Ama Cuida

Segundo o Portal Léo Dias, Isis Valverde recebeu convite para ser uma das protagonistas da novela "Quem Ama Cuida", de Walcyr Carrasco.

A trama ocupará a faixa das 21h da Globo após a novela "Três Graças", que substitui "Vale Tudo" a partir de 20 de outubro.

"Quem Ama Cuida" promete uma história forte centrada em um idoso que, abandonado pelos filhos, decide deixar sua fortuna para a enfermeira que cuidou dele.

A direção será de Amora Mautner, que já dirigiu tramas como "Êta Mundo Melhor!" e "Avenida Brasil".

Conhecido por sucessos como "Êta Mundo Bom!", "Verdades Secretas" e "A Dona do Pedaço", Walcyr Carrasco é um dos poucos autores da casa que já conquistou audiência alta em todos os horários de novela possíveis da Globo.

Desde "Amor de Mãe", Isis Valverde foi vista na série "Maria e o Cangaço", do Disney+, no papel de Maria Bonita, e "Ângela", como a socialite Ângela Diniz, vítima de feminicídio nos anos 70.

Além delas, estão cotadas para os papéis principais de "Quem Ama Cuida" grandes nomes como Camila Queiroz, Bianca Bin, Mariana Ximenes e Isabel Teixeira.