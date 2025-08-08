Que horas passa A Viagem hoje (08/08)? Veja horário e resumo do dia
Alexandre, Diná, Otávio e mais personagens icônicos retornam para um novo capítulo de "A Viagem"! Confira o que vem aí na trama da tarde.
Uma história que transcende décadas e gerações! "A Viagem" segue para mais um capítulo no Vale a Pena Ver de Novo.
Confira os acontecimentos do dia e horário do capítulo da semana.
Resumo A Viagem - 08/08
Chega o dia do casamento de Zeca e Sofia. Agenor diz a Cininha que eles poderiam “juntar os trapinhos”. Tibério fica enciumado. Téo vai a Itatiaia e, na hora em que Diná vai assinar a separação, ele não deixa. Alberto tenta convencer Alexandre a parar com a vingança.
Alberto conversa com Diná que, assim que terminar a perturbação de Téo, ela poderá assinar a separação. Depois, o médico liga para Otávio, que resolve ir a Itatiaia. Alberto ora por Téo e ele volta ao normal. Alberto tenta convencer Alexandre a parar com a vingança. Diná assina o documento.
Enquanto Andrezza está no hospital ao lado de Guiomar, Raul está no clube com Tainá. Sofia se apronta para o casamento no salão de Fátima. Téo, que seria um dos padrinhos, não vai à cerimônia. Influenciado por Alexandre, Téo rasga a petição assinada por Diná. Ismael dá uma bofetada em Estela.
Que horas passa A Viagem hoje (08/08)?
O Vale a Pena Ver de Novo com "A Viagem" vai ao ar às 17h15, após a exibição do filme "2 Filhos de Francisco" na Sessão da Tarde.
