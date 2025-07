Estela de Êta Mundo Melhor é filha de quem? Mãe verdadeira da personagem é revelada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mais um mistério solucionado em "Êta Mundo Melhor!". Mais detalhes do passado de Estela virão à tona em breve, incluindo a identidade de sua mãe.

Um novo mistério se revela em breve em "Êta Mundo Melhor!".

Estela (Larissa Manoela) é uma personagem cheia de segredos do passado, e um deles será descoberto em breve pelos espectadores: a identidade de sua mãe.

Alguns nomes como Zulma (Heloísa Perissé) já foram especulados, mas parece que a trama seguirá um rumo diferente.

Quem é a mãe de Estela em Êta Mundo Melhor?

No passado, Estela fugiu da casa dos pais para ficar com Ernesto (Eriberto Leão). O vilão roubou todo o dinheiro da pobre moça, que teve que voltar a morar com os pais.

Pouco tempo depois, sua mãe se desquitou de seu pai e desapareceu, sem nunca mais ter entrado em contato com a filha, revela o site Resumo das Novelas.

O público descobrirá que Sônia (Paula Burlamaqui) é a mãe biológica de Estela (Larissa Manoela). A informação é do site O Tempo.

Quem é Sônia em Êta Mundo Melhor?

Uma mulher independente, Sônia chega a São Paulo para recomeçar e sofre com o preconceito da sociedade da época por ter passado por um desquite.

Ela fingirá um namoro com o doutor Lauro (Marcelo Argenta), que deseja esconder sua homossexualidade, e se envolverá amorosamente com Quincas (Miguel Rômulo).

A identidade do pai de Estela, por sua vez, ainda não foi revelada. Segundo a imprensa, ele morreu após o desquite, e a personagem foi criada pela avó.







