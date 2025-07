Raquel perdoa Maria de Fátima em Vale Tudo? Saiba o que acontece no final

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Raquel e Maria de Fátima está arruinada para sempre em Vale Tudo?

Nos últimos capítulos da novela das nove, as duas brigaram feio após a cozinheira descobrir as graves mentiras da filha. Em breve, a mau-caráter tentará fazer as pazes com a mãe.

Fátima tenta se reaproximar de Raquel em Vale Tudo

Maria de Fátima em Vale Tudo. - Reprodução/Globo

Depois de enriquecer e se tornar uma empresária de sucesso, Raquel não perdoará Maria de Fátima, mesmo após a filha tentar se reaproximar com um pedido de reconciliação, revela o Notícias da TV.

A jovem vilã retorna ao Brasil após um ano em Paris e se surpreende ao ver a mãe estampando capas de revista.

Sem remorso, procura Raquel, que a rejeita, lembrando os golpes do passado, como o roubo dos dólares.

Fátima tenta justificar suas atitudes, dizendo a Afonso que busca atenção da mãe ao retomar a carreira de influenciadora.

Afonso, comovido, tenta interceder falando com a cozinheira, mas é alertado por Raquel: Fátima manipula, mente e não demonstra arrependimento.

A empresária reafirma que fez tudo pela filha, mas, diante das traições, cortou laços por razões profundas. A reconciliação, ao que tudo indica, está fora de questão.

O que acontece na versão de 1988?



Na novela original, Fátima nunca abandona a desonestidade e chega a tentar e a venda do próprio filho a um casal estrangeiro, um crime que Raquel descobre e consegue reverter.

Sem querer ser mãe, Fátima pede que a mãe crie o menino e segue rumo à Europa para mais um plano de enriquecimento.

"Eu tentei. Você sabe que eu tentei, mas eu não tenho jeito para isso. Eu gosto de você. Por favor. Você é avó, você gosta dele. Cuida dele pra mim", implorou

Raquel termina a novela ao lado de Ivan, tendo adotado o bebê da filha.