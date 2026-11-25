Prévia de Memórias Póstumas antecede show no Recife e reúne detalhes da turnê, do novo álbum e de ação de entrega com foco nos fãs.

A Netflix divulgou o trailer de Jão: Memórias Póstumas, documentário que estreia em 3 de dezembro e acompanha a pausa do cantor na carreira, o luto pela perda do pai, a criação do novo disco e o retorno aos palcos, em um momento marcado pela apresentação no Recife e pela série de shows da Turnê Memórias Póstumas.

Criado e produzido pela UFO Sounds, o longa-metragem registra uma etapa sensível na trajetória do artista após mais de um ano afastado dos palcos.

Durante esse intervalo, ele perdeu o pai, principal inspiração para o álbum Memórias Póstumas (2026), e se afastou das redes sociais para reorganizar, em silêncio, a relação com a própria carreira.

Pausa, luto e o quinto álbum de estúdio



Entre os holofotes e o silêncio, o trailer mostra fragmentos da rotina do músico longe da exposição constante e das apresentações ao vivo, evidenciando o espaço encontrado para elaborar sentimentos e repensar sua relação com a música.

Sucessor de SUPER (2023), Memórias Póstumas foi definido por Jão, nas redes sociais, como “músicas sobre a vida, nem sempre como ela é". Sobre o ritmo do retorno, o cantor declarou em entrevista recente: "Estou tomando meu tempo. Estou movendo meus pauzinhos da minha maneira".

Em nota recente de anúncio da volta, Jão também comentou o período de afastamento e a produção do disco: "Tive um ano estranho e fazer esse disco foi como contar tudo para vocês, enquanto não estavam lá. Estou muito feliz por estar de volta".

Turnê Memórias Póstumas e ação no Recife



Após receber 60 mil pessoas no Estádio do Palmeiras, em 25 de setembro, Jão anunciou a Turnê Memórias Póstumas, realizada pela 30e em parceria com a U.F.O Produções, apresentada pela plataforma Itaú Live e com Budweiser como cerveja oficial. O espetáculo conta com produção visual e cenográfica voltada à estética lírica e nostálgica do trabalho, além de prever um palco 360 graus no centro do estádio de São Paulo.

Segundo Carol Pascoal, VP de Marketing e Comunicação da 30e: “Construímos uma relação de admiração mútua com o Jão. Estar ao lado dele na SuperTurnê foi importante para a 30e. Ali, estabelecemos um novo padrão para o mercado de entretenimento ao vivo, com uma estrutura muito rara em shows nacionais. Contribuir novamente na maneira como Jão vai levar um disco para os palcos, além de reforçar a nossa parceria, também nos desafia a dar um passo a mais no que diz respeito à entrega e às experiências dos fãs".

Jão anuncia turnê de Memórias Póstumas após fazer show para 60 mil pessoas em São Paulo - Divulgação

Rodrigo Montesano, superintendente de Experiências e Conexões de Marca do Itaú Unibanco, destacou o desempenho inicial e os benefícios da iniciativa: “A grande procura pelo primeiro show da turnê em São Paulo reforça a forte conexão que o Jão construiu com seus fãs. É muito especial poder levar esses encontros para outras cidades e anunciar uma nova apresentação na capital paulista. No Itaú Live, acreditamos no poder da música para aproximar pessoas e criar memórias. Por isso, buscamos oferecer benefícios que contribuam para toda a experiência, com pré-venda exclusiva, descontos, facilidades na compra de ingressos e iniciativas como o pacote VIP Super Fã Itaú. Queremos fazer parte dessa trajetória e ajudar a tornar cada apresentação ainda mais memorável para quem acompanha o artista".

No Recife, a passagem do cantor acontece em 28 de novembro, no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, na mesma data em que o iFood promoveu uma ação na cidade aproveitando a fama de atrasado do artista, que virou meme entre os fãs. Criada pela YouDare, agência do Grupo Dreamers, e iniciada nas redes sociais a partir de interações entre marca, artista e público, a iniciativa ganhou um vídeo que simula a entrega de Jão ao próprio show com notificações, status do pedido e estimativa de chegada.

A Head de Marketing do iFood, Gabriela Zanzini, afirmou sobre a campanha: "Conhecer o brasileiro vai além de entender seus hábitos de consumo. É também estar atento às conversas, às paixões e aos movimentos culturais que fazem parte da sua vida. Nesta Black Friday, encontramos no universo dos fãs de Jão uma oportunidade de traduzir, de forma divertida e autêntica, uma proposta de valor do iFood: entregar o que as pessoas precisam com rapidez e conveniência, para que tenham mais tempo de viver aquilo que realmente importa".

Sobre a proposta criativa, a Executive Creative Director da YouDare, Raíssa Ferreira, afirmou: "Desde o início, a gente acreditou muito nessa ideia justamente por ser desformatada do tradicional. Em um momento em que todo o varejo disputa a atenção das pessoas, é fundamental encontrar outras maneiras de se destacar. Além de comunicar de forma muito clara um diferencial do iFood, que é entregar tudo e rapidinho, a ideia entretém. Ela nasce de uma conversa que já existe na cultura, com um fandom extremamente engajado, mas tem potencial para divertir o Brasil inteiro. E acho que é aí que está a força: em vez de interromper o entretenimento para falar de Black Friday, a gente transformou a própria Black Friday em entretenimento".

A iniciativa integra a estratégia de Black Friday do iFood, que oferece descontos de até 80% em produtos selecionados de diferentes categorias, frete grátis para os cerca de 15 milhões de assinantes do Clube iFood durante todo o período, entregas em até 20 minutos via Turbo iFood em cidades selecionadas e mais de 80% das compras de Mercado entregues no mesmo dia.

Serviço



Documentário Jão: Memórias Póstumas: estreia em 3 de dezembro de 2026, na Netflix, com criação e produção da UFO Sounds.

Agenda da Turnê Memórias Póstumas (realização 30e e U.F.O Produções; apresentação Itaú Live; cerveja oficial Budweiser):

Recife:

28 de novembro de 2026 (sábado), no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 7787, Imbiribeira, Recife/PE).

Setores e preços: Cadeira Superior a R$ 105,00 (meia-entrada), R$ 147,00 (entrada social) e R$ 210,00 (inteira); Cadeira Inferior a R$ 190,00 (meia-entrada), R$ 266,00 (entrada social) e R$ 380,00 (inteira); Pista a R$ 225,00 (meia-entrada), R$ 315,00 (entrada social) e R$ 450,00 (inteira); Pacote VIP Super Fã Itaú a R$ 675,00 (meia-entrada), R$ 765,00 (entrada social) e R$ 990,00 (inteira).

Classificação etária (todas as praças): Entrada e permanência de crianças e adolescentes de 5 a 15 anos acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos desacompanhados dos pais ou responsáveis legais (sujeito a alteração por decisão judicial).

Pacote VIP Super Fã Itaú: Inclui ingresso para o setor Pista, entrada antecipada, credencial VIP especial, pôster da tour em edição limitada e kit especial com itens exclusivos de merch. Os horários são divulgados até 48h antes do evento nas redes sociais e no e-mail do cadastro da compra; perder o horário implica perda do direito aos itens do pacote.

Ingressos e benefícios Itaú Unibanco: Vendas on-line pela Eventim (eventim.com.br/artist/jao/). Pré-venda para clientes Itaú Private Bank e Itaú Personnalité em 29 de setembro, às 10h; pré-venda geral Itaú Unibanco em 30 de setembro, às 10h; venda geral em 1º de outubro, às 10h on-line e às 11h na bilheteria oficial. Clientes Itaú contam com 30% de desconto na pré-venda com cartões de crédito (limite de 4 ingressos inteiros por CPF, de qualquer setor, sujeito à disponibilidade) e parcelamento em até 3x sem juros com cartão Itaú, na pré-venda ou não.