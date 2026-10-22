Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O anime Clevatess chegou ao público brasileiro e já se consolidou como uma fantasia épica e sombria que foge dos padrões habituais do gênero. O próprio título original em japonês já sintetiza a premissa mais única da história: algo traduzido como "o rei das bestas, o bebê e o herói morto-vivo". A trama acompanha Clevatess, um ser ancestral e superpoderoso conhecido como o rei das bestas, que passa a habitar o corpo de um garoto sob o nome de Klen. Logo no início do enredo, Klen tira a vida da heroína Alicia, mas a ressuscita por meio de magia, tornando-a sua serva. No centro desse ambiente denso e violento, surge um bebê que exige cuidados cotidianos, forçando uma convivência improvável e criando uma espécie de "família torta" unida pela necessidade.

Com exibição praticamente simultânea à do Japão, a versão brasileira em português, disponível na Crunchyroll, exigiu um cuidado minucioso da equipe de dublagem, dirigida por Guilherme Marques. Um dos pontos mais marcantes da adaptação é a divisão vocal do protagonista: enquanto a forma bestial e imponente de Clevatess é interpretada por Wellington Lima, a figura de Klen no corpo de menino fica a cargo de Yuri Chesman.

Contenção e traços de humanidade no Klen

Para Yuri Chesman, que se reencontrou no elenco com a dubladora Fernanda Bullara, com quem já havia trabalhado em Naruto, o primeiro contato com o personagem foi curioso, já que, no original em japonês, Klen é dublado por uma mulher. O ator brasileiro precisou equilibrar a leveza infantil com a imponência de um ser milenar: "Eu precisava achar esse menino na minha voz, sem perder o peso de quem ele é por dentro, mas também trazer aquela sutileza, suavidade da figura de um menino", conta, em entrevista ao Social1.

Diferente de personagens expressivos pelo grito, a ameaça de Klen reside na contenção. Para Yuri, o maior desafio técnico no estúdio foi manter essa frequência vocal em meio à rotina intensa da dublagem: "Ele é o ser mais poderoso e ele sabe disso. Então, a ameaça dele não vem no grito, tá na calma. E eu acho um desafio fazer isso só com a voz, só com a entonação, com a ironia, com toda a energia que precisa para passar a mensagem".

Essa calmaria sarcástica vai se transformando gradualmente à medida que a convivência com Alicia se aprofunda. Como aponta o dublador, ocorre uma inversão interessante envolvendo a dinâmica dos dois: "No papel quem manda é o Klen. Alicia tá presa a ele por uma magia e não pode desobedecer. Mas só na prática quem ensina para valer e quem acaba controlando algumas situações é ela, porque ela traz a humanidade para ele. Ela não pode recusar uma ordem, mas pode dizer que ele tá errado. E aí ela diz isso com todas as letras”.

Essa evolução é construída nos detalhes mínimos de estúdio, sem sobressaltos artificiais: "Não chega a virar um cara carinhoso. A mudança é muito pequena, é uma pausa antes de responder, é uma provocação que não tem tanto veneno quanto tinha antes…”.



O heroísmo e a esperança de Alicia

Pela perspectiva de Alicia, Fernanda Bullara encarou a obra como uma "surpresa boa" dentro do mercado de animes. A dubladora relembra seu impacto inicial com o roteiro e a quebra de expectativa sobre a protagonista: "Ela parecia ser uma pessoa diferente, parecia ser uma mulher forte, corajosa, determinada. E aí já começa logo ela morrendo. Eu falei: 'Ué, diferente, né?'".

No estúdio, interpretar Alicia exigiu amplitude emocional e preparo físico das pregas vocais, marcados por transições bruscas de clima: "É muito grito. É muita cena em que às vezes ela tá narrando, tá tranquila, e de repente já tá gritando".

Apesar da magia que a prende a personagem ao Clevatess, Fernanda destaca a simplicidade e a honestidade com que a heroína encara a situação. Alicia enxerga além do cinismo do companheiro e mantém uma relação com ele: "Ela sabe que no fundo ele não tá nem aí para ela, que só tá usando ela para um outro objetivo, mas ela tá ali no objetivo dela, focada [...] O que é mais interessante é que você vai vendo e vai gravando e não é que ela tem esperança de que ele tenha um pouquinho de humanidade, que goste, que tenha algum carinho por ela, que seja amigo dela? Tenho certeza que ela tem essa esperança”..

Para a dubladora, a jornada de Alicia é a redescoberta da própria essência: "Ela é heroína, sempre foi, só precisava descobrir ela mesma, ter certeza. Ela nunca desistiu".

Expectativas

A recepção calorosa do público tem sido um combustível à parte para a equipe. Yuri celebra a atenção do público a cada detalhe e reforça o respeito pela longevidade da profissão: "Eu sempre digo que a gente nunca sabe o tamanho que uma obra vai ter. Às vezes fazemos uma frase numa tarde qualquer e aquilo vai marcar alguém para sempre. E eu tomo muito cuidado com isso, porque a nossa voz vai ficar gravada por muitos, muitos e muitos anos".

Segundo Fernanda, o retorno dos espectadores tem sido "maravilhoso". "Todo mundo se surpreendendo por todas essas coisas e muito mais [...] É bem curioso, uma coisa que você quer saber no que vai dar", encerra.

