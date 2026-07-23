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Priscila Senna participa do Altas Horas em homenagem a Ivete Sangalo

Cantora pernambucana faz sua estreia na atração da TV Globo após convite feito durante apresentação do projeto Clareou no Recife.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 23/07/2026 às 14:32
Imagem de Ivete Sangalo e Priscila Senna
Imagem de Ivete Sangalo e Priscila Senna - Reprodução/Instagram

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A cantora Priscila Senna faz sua primeira participação no programa Altas Horas, comandado por Serginho Groisman, neste sábado (25). A atração vai ao ar na TV Globo a partir das 22h25 e dedica esta edição a homenagear a cantora Ivete Sangalo e o projeto Clareou, reunindo diversos nomes da música brasileira.

A presença da artista pernambucana na gravação do programa decorre de um convite feito por Ivete Sangalo. As duas dividiram o palco durante a edição do show Clareou realizada na capital pernambucana, ocasião em que a baiana fez o convite para a apresentação na televisão.

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A gravação marca o primeiro compromisso de Priscila Senna no programa dos sábados à noite da emissora.

Parceria musical e estreia em festival

A exibição na televisão aberta ocorre em um período de expansão da agenda da cantora fora do circuito nordestino. Entre os próximos compromissos da artista estão a gravação de uma faixa em parceria com o cantor Gusttavo Lima e a preparação para uma apresentação no festival Rock in Rio.

A participação no evento carioca será a primeira de um expoente do gênero brega no line-up do festival.

Serviço

  • Programa: Altas Horas
  • Exibição: Sábado, 25 de julho
  • Horário: 22h25 (horário de Brasília)
  • Transmissão: TV Globo

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